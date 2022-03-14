Рауль Ромеро ігнорує звинувачення Германа Варгаса і святкує свої вісім років солістом

ім'я Рауля Ромеро знову з'явилася в перуанському шоу-бізнесі. Цього разу через недавні звинувачення колишнього барабанщика Я не знаю, хто і я не знаю, скільки, Герман Варгас, який зазначив, що співак копіював пісні інших авторів і викликав конфлікти в музичній групі.

Раульплагіат іспанські пісні, не розповідаючи нам (...) Рауль плагіатував пісні своїх друзів з університету, таких як Ато Буронкл, наприклад (...) Він художник, але крива людина», - написав колишній барабанщик у Twitter, який стає вірусним.

Однак все, здається, свідчить про те, що згаданий диригент Габацилар ігнорує і вважає за краще святкувати свої вісім років солістом через свої соціальні мережі. Нагадаємо, що саме в 2014 році він вирішив відокремитися від NSQ та NSC , щоб випустити свій перший альбом під назвою «Solito» жанру сальси, який включає більше 8 пісень.

«У такий день, як сьогодні, 8 років тому я розпочав цю пригоду як соліст. Дякую, що завжди приєдналися до мене! ,написав Рауль 13 березня у супроводі фотографії, що показує карикатуру на його обличчя та назву його першої постановки як окремої співачки.

Видання здобуло понад 900 «Я люблю це» та деякі коментарі своїх шанувальників, які вітають його успіх та велику кар'єру. «Цей мультфільм не міг виглядати більше, як ти. Вітаю!» «Ти найкращий Рауль, величезний геній обійми», - це кілька фраз від його шанувальників.

Слід зазначити, що доцього дня популярна «Кара де хаба» продовжує працювати над своєю музикою, оскільки він виконує концерти в провінції, і, як він заявив деякий час тому, зосереджений на тому, щоб продовжувати писати пісні, які записані в пам'ять публіки.

«Мої плани — продовжувати музику, я пишу. Новини йдуть, коротше кажучи, ще багато речей, але телебачення зараз немає», - сказав він у відео, розміщеному в своєму Instagram, коли ходили чутки, що він збирається повернутися на хостинг нового сезону Habacilar у грудні 2021 року.

(Фото: Інстаграм)

ЩОЩЕ СКАЗАВ НІМЕЦЬКИЙ ВАРГАС?

Через свій офіційний акаунт у Twitter Герман Варгас він розповів приховану історію перуанської рок-групи через велику нитку. За його версією: «Історія про я не знаю, хто починається в моїй кімнаті, в моєму будинку, з Фернандо Ріосом, другом школи. Я грав на барабанах, і він грав на басах. Діти, нам було 16 років або щось подібне», - сказав він.

В інший час він писав, що сварки почалися після успіху пісні «Магдалена», саме під час створення пісні «Las Torres», офіційно випущеної в 1991 році, на другому альбомі «З повагою, що вони заслуговують».

За словами колишнього барабанщика, нинішня лірика пісні «Las Torres» сильно відрізняється від оригіналу і спочатку планувалися випустити на першому альбомі групи під назвою «No somos nada». Однак «етикетка, EMI, сказала нам зберегти його на другий. Багато чого сталося між першим і другим».

Нарешті, він визнав, що саме атака на вулицю Тарата закінчилася «розривом зв'язків», яку вони мали, Герман Варгас звинуватив Рауля Ромероу присвоєнні лірики інших маловідомих співаків. Варгас пояснив, що не пам'ятає, які саме пісні були скопійовані популярним «Cara de haba». Однак він пам'ятає, що має «феноменальну проблему» через цю погану практику, як журналіст у той час помітив це.

Частина теми Twitter Германа Варгаса. (Фото: Захоплення)

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