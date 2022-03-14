Гоночний клуб відвідує Атлетико Тукуман на дату 6

Післяперемоги в попередній день місцева команда шукатиме чергову перемогу, яка залишить їх добре розташованими в таблиці, тоді як візит приходить від прив'язки останнього матчу і буде прагнути перемогти.

АтлетикоТукуман не хоче шкодувати про чергове падіння: від 0 до 4 закінчив свій матч проти Ньюелл. У попередні 4 матчі їх результати були неоднозначними: вони виграли 1 матч, програв 2 і 1 - нічия.

RacingClub прибуває з трепетом розуму після побиття Taleres від 1 до 0. В останні кілька дат він виграв 1 виграш і 3 нічиї.

Матчза датою 6 Кубка Аргентини - 2022 року відбудеться сьогодні о 19:15 (за аргентинським часом) на Монументальному де Тукумані.

Місцевиймає 2 перемоги за останні кілька днів, які вони грали один проти одного.

ГерманДельфіно буде суддею, який здійснить правосуддя на засіданні.

ГрафікАтлетіко Тукуман та гоночний клуб, залежно від країни

Аргентина: 19:15 вечора

Колумбія, Мексика EST та Перу: 5:15 вечора

Мексика CST та Нікарагуа: 4:15 вечора

Мексика MST та Мексика PST: 15:15

Венесуела: 18:15

Джерело примітки та зображення: DataFactory