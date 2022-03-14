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Понеділок 14 Березень 2022
Україна

Португальська RJ отримає Сампайо Корреа за ключ 16

14 Березень 2022

Portuguesaі S.Corrêa будуть шукати паспорт на Третю фазу Бразилії - Copa Brasil 2022. Матч відбудеться завтра о 16:00 (за аргентинським часом) в Ілья-ду-Говернадор.

Portuguesaі S.Corrêa зустрінуться завтра о 16:00 (за аргентинським часом). Матч за 16-й ключ Бразилії - Copa Brasil 2022 відбудеться в Ілья-ду-Говернадор.

Арбітр, призначений на матч, - Хебер Лопес.

ПортугальськаTimetable-RJ та Sampaio Corrêa, залежно від країни
  • Аргентина: 16:00
  • Колумбія, Мексика EST та Перу: 14:00
  • Мексика CST та Нікарагуа: 13:00
  • Мексика MST та Мексика PST: 12:00
  • Венесуела: 15:00

Джерело примітки та Зображення: DataFactory