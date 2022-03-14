Панчо Вілла: яким було його життя до того, як він став революційним героєм

ПанчоВілла: любитель забороненого, захисника народу, завойовника жінок та революційного героя , - це деякі риси, які характеризували особистість однієї з найважливіших символи вітчизняної історії. Багато говорять про роль Вілли у знаменитій армії Північної дивізії та його видатні досягнення поряд з Еміліано Сапата, однак про минуле цього лідера відомо небагато.

Анекдоти, що стоять за Франсиско Віллою, сповнені темних рахунків не тому, що він був злим людиною, а тому, що обставини змусили його стати бандитом і сховатися в горах північних штатів.

Це було в 1910 році, коли завдяки своїм друзям Елеутерио Сото та Аврааму Гонсалесу йому вдалося познайомитися з бізнесменом Франсиско І.Мадеро , а пізніше приєднатися до боротьби збройного конфлікту проти диктатури Порфіріо Діаса.

Однак так званий Кентавр дель Норте мав низку проблем, які виникли з юності, зокрема, коли йому довелося втекти з дому у віці 16 років за напад на поміщика, який хотів скористатися своєю сестрою, хоча, як згадувалося нижче, це був не єдиний конфлікт, який він пережив під час їх підлітковий вік.

З самого раннього віку Панчо Вілла мала піклуватися про свою сім'ю. (Фото: Група Гросбі)

За даними науково-дослідного інституту доктора Хосе Марії Луїса Мора, життя Хосе Доротео Аранго Аранго Арамбула - справжнє ім'я Вілли - зіткнулося з кількома змінами з самого раннього віку. Перше, що його батько, Агустін Аранго, помер дуже скоро, і з цієї причини він виріс зі своєю матір'ю та чотирма братами та сестрами в середовищі, повному позбавлення.

Така ситуація змусила його почати працювати з самого раннього віку і піклуватися про свою сім'ю. Його перші роботи були дроворуб, фермер, а іноді, коли знайомий Пабло Валенсуела довіряв йому товар, він займався торгівлею. Слідзазначити, що через брак грошей і часу Панчо так і не зміг відвідувати школу.

Через конфлікти на Віллі йому довелося бігти в гори, щоб вижити.

Незабаром він почав працювати sharepper в Hacienda de Gogojito і довгий час присвятив себе цьому завданню. Стаття в Gaceta UNAM детально описує, що його життя прийняло несподіваний поворот 22 вересня 1894 року, коли, приїхавши додому зі свого робочого дня, він знайшов Агустіна Лопеса Негрете, потужного поміщика та власника фасіенди, де він працював, перед матір'ю, яка сказала йому: «Вийдіть з мого будинку! Чому ти хочеш взяти мою доньку?»

Почувши це, «молодий Доротео пішов до будинку свого двоюрідного брата Ромуальдо Франко, взяв його гвинтівку і вистрілив поміщика в ногу. Відповідаючина крики господаря, п'ять озброєних слуг виявилися готовими до його обстрілу». Згідно з цією версією, Кентавр не помер, оскільки Лопес Негрете наказав своїм чоловікам «не вбивати хлопчика і брати його додому».

Після того, що сталося, Панчо вирішив втекти, бо знав, що його доля не буде ніякою доброю, тому що він поранив одну з наймогутніших особистостей того часу. Вінїхав на коні і відправився в Сьєрра-де-ла-Сілла, де деякий час залишався прихованим.

Панчо Вілла народилася 5 червня 1878 року в Сан-Хуан-дель-Ріо, Дуранго.

Однак трьом чоловікам вдалося його знайти і взяли на себе до в'язниці в Сан-Хуан-дель-Ріо. Черезсерйозність свого злочину Доротео був дуже впевнений, що його збираються застрелити, і згідно з документом UNAM, лідер сказав: «Приблизно о десятій годині ранку наступного дня вони вивели мене з мого ув'язнення, щоб подрібнити бочку нікстамал». Саме в той момент він скористався можливістю вдарити найближчого до нього охоронця, і «вдалося втекти до гір Лос-Ремедіос».

Після цих подій він почав своє життя як позазаконом і присвятив себе грабуванню багатих на життя, хоча в 1901 році його заарештували за крадіжку двох ослів і вантаж, який вони несли, він зміг вийти на свободу через відсутність доказів. Реальнінаслідки почалися, коли його знову заарештували за напад на деяких землевласників.

Франциско Вілла і Еміліано Сапата були двома великими героями Мексиканської революції. (Фото: АГУНАМ)

За цей факт влада засудила його служити бійцем кулачка в армії. Завдяки своїй особистості воїна йому вдалося дефект і втік до Чихуахуа, де вирішив змінити своє ім'я на Франциско Вілла. Пізніше«він присвятив себе роботі, спочатку шахтаря, потім муляра, картронера для великих північноамериканських гірничодобувних компаній і був адміністратором бойового півня ручки».

Хоча його життя було сповнене перешкод, йому вдалося придбати будинок у цій сутності, і, живучи там, він познайомився з Авраамом Гонсалесом, персонажем, який запросив його взяти участь у боротьбі з мадерісти. Пізніше його вміння військовим, стратегом і бандитом послужили б йому стати одним з найважливіших і найбільш запам'ятовуються героїв Революції.

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