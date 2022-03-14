Панама накопичує 759,782 випадки covid-19 та 8 140 смертей від хвороби

Панама Сіті, 14 мар Панамські органи охорони здоров'я повідомили в понеділок 146 нових випадків covid-19 та три випадки смерті, що призвело до підтверджених інфекцій до 759,782 та 8 140 смертей за два роки пандемії. Згідно з щоденним епідеміологічним звітом Міністерства охорони здоров'я (Мінса), 15 пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії (інтенсивне лікування) та 108 у загальних палатах, тоді як 2,268 ізольовано у своїх будинках та 29 у готелях. Мінса уточнила, що в останній день було застосовано 3 668 тестів для виявлення нового коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає ковід, який показав позитивність 4%. Панама, країна з 4,28 мільйона жителів, підтримує високий рівень вакцинації і знаходиться в зоні боротьби з вірусами, сказала Мінса, після сильної пандемічної хвилі, яку просуває омікрон в період з грудня по середину січня. У цьому класі в країні розпочалися очні заняття минулого тижня, після двох років дистанційної та змішаної освіти через пандемію, а також цього понеділка шкільної програми вакцинації. Програма шкільної вакцинації буде продовжена протягом тижня в 1552 школах по всій країні з метою імунізації населення віком від 5 до 11 років проти covid-19, а також для завершення схеми інших вакцин у дітей, вказав орган охорони здоров'я. «Батьки зобов'язані відправити до шкіл підписаний документ, що приймає щеплення своїм дітям, оскільки процес повністю добровільний», - сказала Мінса. Що стосується вакцинації проти ковіду, Мінса повідомила, що 7768 360 доз вакцини вводили до неділі, переважна більшість від Pfizer та решти від AstraZeneca. 85,5 відсотка цільового населення, тобто особи віком від 5 років і старше, мають одну дозу вакцини, а 75,5 відсотка мають дві дози. Охоплення населення бустерними дозами, дозволеними для осіб старше 16 років, становить 44,1 відсотка. Загалом у населенні від 5 до 11 років було розміщено 265,255 доз, тобто було досягнуто близько 40,5 відсотка цього, що становить 515 487 людей, додали офіційну інформацію. Нещодавній звіт Панамериканської організації охорони здоров'я (PAHO) уточнив, що до 5 березня в Панамі щонайменше 59 із 100 людей мають повний графік вакцинації, і понад 74% людей отримали принаймні одну дозу вакцини covid-19, будучи однією з країн з найбільшою часткою населення повністю імунізовано, вище середнього світового рівня на 56 відсотків», - сказав Мінса.