Орієнте Петролеро отримає Royal Pari для Болівії 2 ключ

ЗавтраО. Петролеро зіткнеться з Роял Парі. У першому матчі він виграв 3-2 і був за крок від відбору до групової фази турніру Copa Sudamericana 2022. Поки його суперник буде прагнути набрати три очки, які дозволять йому досягти пенальті і продовжувати мріяти про чемпіонат. Зустріч відбудеться в Тахуічі о 19:15 (за аргентинським часом).

О.Петролерота Роял Парі зустрінуться завтра о 19:15 (за аргентинським часом). Матч за Болівію 2 ключ з 2022 року Copa Sudamericana буде зіграний в Тахуічі.

Арбітр, призначений для матчу, - Аугусто Арагон.

РозкладOriente Petrolero і Royal Pari, залежно від країни

Аргентина: 19:15 годин

Колумбія, Мексика EST і Перу: 5:15 вечора

Мексика CST і Нікарагуа: 4:15 вечора

Мексика MST і Мексика PST: 15:15 вечора

Венесуела: 18:15

Джерело Примітка та зображення: DataFactory