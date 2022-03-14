Громадські організації в Бразилії просять ЄС скорегувати проект, який прагне стримати вирубку лісів

Ріо-де-Жанейро, 14 березня Тридцять громадських організацій попросили Європейський Союз (ЄС) скорегувати пропозицію регулювати продукти без вирубки лісів, в які вони просять включити екосистеми, крім Амазонки, яким загрожує агробізнес, серед інших вимог. Через лист, надісланий парламентарям та дипломатичним представникам країн ЄС, оприлюдненим цього понеділка мережею кліматичної обсерваторії, 34 неурядові організації закликали до вдосконалення пропозиції, представленої Комісією з навколишнього середовища ЄС, яка буде розглянута 17 березня. Проект є першою в світі дією такого роду і має на меті «зупинити і повернути назад» вирубку лісів до 2030 року». За даними НУО - серед яких є кілька міжнародних організацій, таких як WWF, The Nature Conservancy, 350.org та Conectas - хоча пропозиція «позитивна та необхідна», вона представляє низку «прогалин», які слід враховувати. Один з них полягає в тому, що воно обмежується визначенням лісів Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), залишаючи інші екосистеми. Серед них лист вказує на бразильське Серрадо, де переважає тропічна рослинність савани, Пантанал, що складається з вологих районів і розтягується між Бразилією, Болівією та Парагваєм, або Пампа, територією, поділений між південноамериканським гігантом, Аргентиною та Уругваєм, де утворюються корінні пасовища . «Ці біоми зазнали зростаючих темпів втрати рідної рослинності через розширення агробізнесу. Наприклад, з серпня 2020 року по липень 2021 року бразильський Серрадо втратив 8,531 квадратний кілометр, найвищу річну норму вирубки лісів з 2016 року», - зазначається в листі. Вирубка лісів є основною причиною пожеж, і та, яка страждає в останні роки Пантанал, змусила його записати найсерйозніші за свою історію в 2020 році. Найбільша водно-болотна угіддя у світі втратила 26% своєї бразильської площі для пожежі - трохи більшу, ніж Бельгія - площа, де постраждали 4,6 мільярда тварин, включаючи мільйони комах, необхідних для балансу біорізноманіття. Громадські організації попереджають, що якщо ці інші екосистеми не будуть включені, існує ризик, що вони стануть новою мішенню для тих, хто живе агробізнесом, що спричинить збільшення вирубки лісів, поставивши під загрозу «75% району Серрадо, 89% району Катінга, 76% району Пантаналу та 74% Пампасів». Згідно з пропозицією Комісії, кава, какао, яловичина, пальмова олія, соя, деревина та похідні продукти повинні пройти аудит (due diligence) перед тим, як потрапити на ринок ЄС. Однак екологічні організації відзначили, що слід враховувати і інші продукти, такі як бавовна, кукурудза і м'ясні консерви. У 2020 році 39,54% експорту яловичини Бразилії до ЄС становили промислово розвинене м'ясо, згідно з листом. Вони також попросили включити в контроль малі та середні підприємства, які практикують діяльність агробізнесу, і наголосили на перегляді способу проведення аудитів у великих фермерських господарствах, щоб вони враховувалися в цілому, а не лише деякі їхні ділянки. «У великих властивостях власник може підтримувати виробничу площу, вільну від вирубки лісів, щоб експортувати до Європи та спустошити в іншому місці (на тому ж фермі)», - сказали вони.