Monfils дивує Медведєва і зіткнеться з Алькаразом у другому турі Indian Wells

Лос-Анджелес (США), 14 березня француз Гаель Монфілс дав дзвін у понеділок, перемігши росіянина Даніїла Медведєва, номер один в рейтингу ATP, і буде вимірюватися в раунді 16 Індійських Уеллс проти іспанця Карлоса Алькараса. Монфілс, який займає 28місце в світовому турнірному заліку, повернувся з Медведєва і взяв цей третій раунд індійського Уеллса матч 4-6, 6-3 і 6-1 за дві години 6 хвилин. Медведєв почав домінувати в матчі, але з другого сету Монфілс взяв кермо матчу і також поклав в кишеню аудиторію з індійського двору центру Уеллса в захваті від концерту, який грав француз. З іншого боку, росіянин був дуже розчарований і навіть розбив ракетку на корті. Монфілс, який не зміг закрити перемогу до свого шостого матчевого м'яча, зіткнеться з Алькаразом в раунді 16, який сьогодні вранці переміг свого співвітчизника Роберто Баутіста авторитетом 6-2 і 6-0 за одну годину 5 хвилин. 18 років Алькараз займає 19 місце у світі. НАЧАЛЬНИК dvp/cav