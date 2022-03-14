Модрік і Карвахаль, обертання Анчелотті; Ангел і Мурікі, напад Майорки

( додає одинадцять Майорки) Спортивне письмо, 14 Бер Хорватська Лука Модрік та Дані Карвахаль є замінниками сьогодні ввечері на стадіоні Візит Майорки на зустрічі, яка закриває двадцять восьмий день ЛаЛіги Сантандер, в якій Карло Анчелотті робить ставку на Лукаса Васкеса та Бразильського Родріго як нові функції в одинадцять, до яких Ферланд Менді та Каземіро також повертається. Луїс Гарсія Плаза, тренер Майорки, підтримує звичайних одинадцяти, у команді, де виділяються його два очки, Ангел Родрігес, колишній нападник Хетафе та Косовар Ведат Мурікі. До чотирьох змін, внесених Анчелотті в одинадцятому «Реала», щоб зіткнутися з Майоркою проти того, хто ліквідував ПСЖ в Лізі чемпіонів. Останній хвилинний розряд грипу бразильського Мілітао дозволяє Начо Фернандес продовжувати як стартер, який йде до центру оборони з поверненням француза Менді зліва назад. У правій руці Лукас Васкес дає Дані Карвахала відпочинок. Посередині поля - Модрик гравець, який обертається на початку і залишається Тоні Кроос з поверненням Феде Вальверде плюс Каземіро після пропуску матчу «Чемпіонів» за санкцією. Поки в нападі тризуб Родріго виграє гру проти Марко Асенсіо. Реал Мадрид починається з: Куртуа; Лукас Васкес, Алаба, Начо, Менді; Каземіро, Феде Вальверде, Круос; Родріго, Вініцій і Бензема. На Майорці Гарсія Плаза не торкається своїх ліній і повертається, щоб зробити ставку на чітку 4-4-2. Робота з заручиною з Родрігесом та Мурікі потрапить до японського Take Kubo, в кредит у Мадриді. Майорка виходить з: Серхіо Ріко; Маффео, Валджент, Райлло, Оліван; Баба; Кубо, Антоніо Санчес, Дані Родрігес; Ангел, Мурікі. НАЧАЛЬНИК 1000336 рмм-пкл/сб