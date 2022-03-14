Мадуро та Бачелет допомагає «гарантувати» справедливість у Венесуелі

Каракас, 14 мар Президент Венесуели Ніколас Мадуро та Верховний коміссар ООН з прав людини Мішель Бачелет провели у понеділок віртуальну зустріч, на якій вони розглянули можливість збільшення технічної допомоги для «гарантування» справедливості та миру в Карибська країна. «У відеоконференції з Верховним комісаром ООН з прав людини Мішель Бачелет ми розглянули питання спільної роботи», - повідомив президент у своєму акаунті в Twitter. Він додав, що серед тем, обговорюваних на віртуальній зустрічі, були «прогрес у боротьбі з covid-19 та готовність збільшити технічну допомогу з метою забезпечення справедливості та миру для людей». На попередній віртуальній зустрічі 3 березня 2021 року Мадуро та Бачелет оцінили співпрацю країни Карибського басейну з офісом, який очолює чиновник, а також вплив економічних санкцій та заходів проти covid-19. Як пояснив у своєму акаунті у Twitter тодішній міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаза, це була «сердечна зустріч», в якій також брали участь посол Венесуели в ООН Гектор Констант та керівник підрозділу Бачелетного офісу для Америки Хосе Марія Аранас. «Були дискусії про прогрес у співпраці з його офісом, негативний вплив санкцій та нашу політику боротьби з covid-19», - сказав він, не надаючи додаткових деталей. Під час свого триденного візиту до Венесуели в червні 2019 року Бачелет створив комісію в країні зі свого офісу для моніторингу ситуації з правами людини та надання технічної допомоги, після звинувачень у порушеннях прав людини. НАЧАЛЬНИК GCS/SB/CPY