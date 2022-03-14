Макрі отримав новий дозвіл на поїздку в Іспанію, Італію, Катар і США

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), en una fotografía de archivo. EFE/Divyakant Solanki

МаурісіоМакрі дозволили подорожувати доІспанії, Італії, Катару та США федеральним суддеюХуліаном Ерколіні, який відповідав за розслідування передбачуваного шпигунства сімей жертв АРА Сан-Хуан. Колишній глава держави вийде за межі країни в період з 25 березня по 9 квітня. Скаргазнову виступила проти від'їзду колишнього президента з країни, але в попередній постанові поїздка була включена, оскільки «його статус колишнього президента, зрозуміло, що запрошення на події різного роду припадають на призначеного». Якщовжиті заходи будуть виконані і судова ситуація Макрі не зміниться, постанова показує, що критерії дозволів на виїзд з країни не будуть змінені.

Наприкінці лютого суддя дозволив Макрі поїхати до Уругваю 8 та 9 березня, а до США з 13 по 21 березня. З цього приводу суддя нагадав: «Поки ситуація в умовах процесу не зміниться і запити будуть виконані, в решті-решт, буде у вигідному напрямку; однак обов'язок зробити відповідний запит до цього штабу та виконання тих самих зобов'язань, перед якими це предмет в цьому офісі можливість. Це пов'язано з тим, що, поки зберігаються ті самі обставини, постійне поводження з претензіями з подібними характеристиками було б зайвим витратою».

Таким чином, Ерколіні заявив, що «на нього будуть покладені ті ж зобов'язання, що і в дозволі покинути країну, раніше надану в цьому інциденті від 25 лютого 2022 року, а саме: повідомити про своє повернення в країну протягом 48 годин після його прибуття та повернутися до неї, якщо процес вимагає цього в аванс». І слід зафіксувати, що дозвіл буде піддаватися різним діючим заходам охорони здоров'я або які можуть бути прийняті в рамках виконавчої влади (зокрема, щодо режиму в'їзду та виїзду з країни, серед інших), в контексті пандемії, яка триває».

Суддя Юліан Ерколіні (Адріан Ескандар)

1 грудня Маурісіо Макрі був притягнутий до відповідальності за шпигунство проти сімей жертв АРА Сан-Хуан за наказом діючого федерального судді Долорес Мартін Бави , який визнав колишнього главу держави відповідальним за моніторинг та кіберпатрулювання, проведений на групі родичів членів екіпажу підводного човна, які попросили провести пошук човна, який пропав безвісти в період з листопада 2017 року до кінця 2018 року. Крім того, суддя вилучив його на суму 100 мільйонів песо і знову заборонив йому виїжджати з країни в міру, який спочатку був виданий під час його виклику на запит і був відкликаний Федеральною палатою Мар-дель-Плата.

Однак наприкінці грудня Федеральна палата кримінальної касації зрозуміла, що розслідування, яке розпочалося в суді Долорес три роки тому з так званою справою Д'Алессіо, має бути передано Комодоро Пі. Самев результаті цього файлу до епіцентру фальшивого адвоката приєдналися, підключенням, розслідування проти директорів AFI для передбачуваного шпигунства з баз AMBA, а потім шпигунство за сім'ями ARA San Juan. Колисправа Д'Алессіо перейшла до судів Ретіро, доля двох інших справ була запечатана тим же шляхом. Суддя Бава прийняв направлення на початку лютого. Після деяких туди-сюди, файл був вирішений в суді Ерколіні.

Тепер Ерколіні має термін чотирьох місяців, щоб вирішити, чи слідство справи Д'Алессіо - чиє слідство було закрито - до усного суду. Тим часом Палата I Федеральної палати Буенос-Айреса повинна переглянути переслідування, передані у справах AMBA та ARA San Juan. З жорсткою критикою сурогатного федерального судді Долорес Мартіна Бавиі наполягаючи на його «упередженості», Маурісіо Макрі подав звернення дообвинувачення заявивши, що він невинний, і той мировий суддя, який викликав його на розслідування, передав його обвинувальний акт. «Те, що написано, настільки жорстоке, що іноді занепокоєння щодо того, чи може за всім цим бути неприйнятний автор-примар, не перестає бурчати в моїй голові», - сказав він.

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