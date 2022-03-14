Луїс Суарес планує продовжувати грати в Європі, за словами бразильця Ренана Лоді

Сан-Паулу, 14 березня уругвайський Луїс Суарес з Атлетико-де-Мадрида, планує «залишитися» грати в Європі довше, за словами бразильця Ренана Лоді, партнера з гардеробу нападника чарруа, в інтерв'ю, опублікованому цього понеділка. Червоно-біла спина зізналася TNT Sports Brasil, що Суарес підтвердив, що Коринтян із Сан-Паулу прощупує можливість підписання його, але він виключив таку можливість, оскільки в цей час «не планує їхати на бразильський футбол». «Він планує залишитися в Європі, але він сказав мені, що є інтерес» клубу Сан-Паулу взяти на себе свої послуги, сказав бразильський захисник. В інший момент інтерв'ю Лоді визначив Суареса, колишнього гравця Барселони та Ліверпуля, серед інших команд, як «найкращі 9, які він коли-небудь бачив гру». 35-річний уругвайський інтернаціонал закінчує свій контракт з «Атлетіко Мадрид» 30 червня, і його майбутнє все ще знаходиться в повітрі. Після досягнення успіху в своєму першому сезоні як гравець рожибланко, в якому він був проголошений чемпіоном Іспанської ліги і був ключовим гравцем у досягненні цього титулу, Суарес вже не є безперечним стартером цього курсу для тренера Дієго Сімеоне. НАЧАЛЬНИК смс/WGM/cav