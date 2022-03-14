Лора Ніколс підтверджує, що її вихід на пенсію остаточний

Мадрид, 14 мар Лаура Ніколс, колишня гравець збірної Іспанії з трьома європейськими титулами та одним олімпійським сріблом у своєму рекорді, серед дев'яти металів, виграних у національній збірній, підтвердила цього понеділка на гала-премії «Гіганти кошика», що її вихід на пенсію з баскетболу «остаточний» . «Мені було важко прийняти, що так, я пішов на пенсію. Це остаточно», - зізнався 33-річний центр від Сантандера, який у травні 2021 року оголосив про свою відставку з національної команди та рішення «зупинитися» щодо баскетболу, хоча тоді вона сказала, що «це не остаточне прощання». У понеділок, отримавши нагороду «Гігант жіночої легенди», Ніколс публічно підтвердив, що рішення залишити суди є твердим. «Оскільки я покинув баскетбол, я не зміг побачити жодного зображення, жодної гри, днями я вирішив це зробити, і я зрозумів, що в цих скороченнях був один мій перший титул, у віці 14 років, і це був виріз з вашого журналу», - сказав він людям, відповідальним за баскетбольний журнал, який нагородив йому приз. «Якщо спорт навчив мене чомусь, це перспектива, яку вона дає вам речі, і я відбираю від баскетболу, який тріумфує матерію, а також те, що вам вдається передати шанувальникам, і це частково завдяки журналу», - додав Кантабрійський інтер'єр. Ніколс залишає за собою гонку з 9 медалями у 197 матчах за національну збірну (три європейські золоті, один олімпійський та один світовий срібло, дві світові бронзи та дві європейські бронзи) та гонка, яка включала в себе іспанські клуби, такі як Рівас Екополіс, Перфумерія Авеніда, Касадемон Сарагоса, Сельта, Ірун чи Сігло XXI; польська Вісла Краків або турецький Фенербахче, серед інших. НАЧАЛЬНИК 1011340 мама/арх