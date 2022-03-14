Ізраїль стверджує, що зазнала кібератаки на урядові портали

Ізраїль заявив у понеділок, що зазнав кібератаки, яка зірвала деякі урядові сайти.

«В останні кілька годин на сервері була виявлена атака відвідмови в обслуговуванні (DDoS), яка на короткий термін перешкоджала доступу до деяких сайтів, включаючи уряд», - йдеться в національному управлінні кібербезпеки.

«З цього часу всі сайти відновили свою діяльність», - йдеться в повідомленні агентства в Twitter.

Він не уточнив походження цієї атаки, яка полягає в насиченні серверів жертви, заливаючи їх наказами.

Хоча доступ до ізраїльського урядового порталу був відновлений всередині Ізраїлю, сайт все ще не доступний «в міжнародному масштабі», - сказав NetBlocks, який спеціалізується на інтернет-спостереженні в світі.

Журналісти AFP не змогли отримати доступ до сайтів багатьох ізраїльських міністерств незабаром після 20:00 GMT.

За даними газети «Хаарец», джерело в оборонній промисловості країни вказує на те, що це найбільша кібератака, коли-небудь запущена проти країни.

В останні місяці кілька ізраїльських сайтів були об'єктом комп'ютерних атак, приписаних експертами Ірану, архиворогу країни.

DAC/HJ/RM/EG/JVB