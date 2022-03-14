Центр обробки імміграції знову відкрився в Техасі після реконструкції

Лос-Анджелес, 14 мар Управління митної та прикордонної охорони (CBP) знову відкрило свій центр обробки долини Ріо-Гранде в МакАллен, штат Техас, після великих ремонтних робіт, які значно покращили здатність агентства обробляти «безпечно, впорядковано та гуманно» мігрантів, знайдених на південному кордоні, це повідомлялося про це в понеділок. У заяві CBP йдеться, що реконструкція включала в себе видалення металевих сітчастих огорож, встановлення постійної системи кондиціонування повітря для забезпечення чистого повітря та середовища, контрольованого кліматом, а також поліпшення засобів особистої гігієни. Центр, закритий у жовтні 2020 року через реконструкцію, також був обладнаний належною інфраструктурою безпеки, зонами медичного огляду, послугами пральні, телефонними лініями, комп'ютерними станціями для віртуальної обробки та консультаційними кабінетами для персоналу консульства. Інженерний корпус армії спостерігав за модернізацією об'єкта, тепер 77 000 квадратних футів (0,7 га) з потужністю розміщення 1200, для посилення прикордонного патрулювання обробних потужностей в долині Ріо-Гранде. У період реконструкції CBP звів тимчасовий об'єкт з м'якої стіни (намет) в Донні, штат Техас, який продовжуватиме працювати в доступному для огляду майбутньому. Оновлення, завершене майже 30 мільйонами доларів від розподілу надзвичайних ситуацій FY2019, «є частиною стратегії CBP щодо безпечного обробки осіб, з якими він стикається, та покращення операційної спроможності та умов для мігрантів», - заявило агентство. Він додав, що продовжить тісно співпрацювати з Управлінням по переселенню біженців Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб для переселення мігрантів під опікою прикордонного патруля. НАЧАЛЬНИК msc/