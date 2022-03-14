IICA посилює порядок денний сільськогосподарського співробітництва з Парагваєм

Сан-Хосе, 14 мар Міжамериканський інститут співпраці з сільського господарства (IICA) оголосив у понеділок, що посилить сільськогосподарську програму з Парагваєм з пріоритетними питаннями, такими як наука, інновації, управління водою та підготовка сімейних фермерів. IICA, що базується в Коста-Ріці, повідомила, що її генеральний директор Мануель Отеро відвідує Парагвай, де зустрівся з президентом країни Маріо Абдо Бенітесом та міністром сільського господарства та тваринництва Сантьяго Бертоні. «З IICA у нас є кілька проектів, у нас є проект механізації, ще один для сприяння маркетингу, також один для лікарських рослин, серед інших з багатьох сфер співпраці між агентством та Міністерством сільського господарства», - заявив міністр Бертоні у заяві IICA. Чиновник також підкреслив «новий напрямок» в політиці, «що моделюють більш стійке сільське господарство». На зустрічі Отеро і Бертоні були розглянуті такі питання, як наслідки війни між Росією та Україною. Бертоні висловив стурбованість місцевими та регіональними наслідками конфлікту в Європі з точки зору зростання цін на паливо, добрива та інші витрати, що впливають на собівартість виробництва. Зі свого боку, Отеро нагадав, що конфлікт в Україні може мати негативні наслідки для глобальної продовольчої безпеки через його вплив на функціонування ринків, на торгівлю та ціни на продукти, що використовуються для харчової промисловості. «Вплив на мир, з невизначеністю, яку він викликає, змінює нормальне функціонування ринків та компрометує постачання продуктів харчування, впливаючи на ціни та ключові витрати для його виробництва», - сказав він. Отеро висвітлив питання, пов'язані з наукою та інноваціями, державною політикою, навчанням, проблемами зміни клімату, управлінням водними ресурсами. «Це була надзвичайно сердечна зустріч, де ми розглянули деякі питання, які дають життя порядку денному технічного співробітництва IIA в Парагваї, і зобов'язання IIA полягає в тому, щоб продовжувати надавати найкращі послуги, оскільки це важливо для фермерів та установ парагвайського сільськогосподарського сектору», - сказав Отеро. Главу IICA прийняв президент Абдо Бенітес в урядовому палаці, де він брав участь у супроводі сільськогосподарського підприємця Маріса Льоренса, також посол доброї волі IIA та представник організації в країні Габріель Родрігес. Отеро визнав роботу президента Парагваю у вирішенні відповідних питань в аграрному секторі та підкреслив потенціал країни. «Я поговорив з президентом про те, як ми включаємо інноваційні питання і особливо проблеми зміни клімату, які є дуже великими викликами, але Парагвай - країна, яка має все, щоб зробити великий союз між виробництвом і навколишнім середовищем», - сказав Отеро. Під час свого візиту до Парагваю Отеро також отримав Національний орден за заслуги Дон Хосе Фалькон у Міністерстві закордонних справ Парагваю. НАЧАЛЬНИК дмм/дмт