Правозахисник засуджений до восьми років в'язниці в Нікарагуа

Манагуа, 14 Мар 63-річний правозахисник Евелінг Пінто був засуджений до восьми років позбавлення волі і заборонений проводити звинувачення в Нікарагуа, після того, як був засуджений за злочини, що вважаються зрадою і поширення неправдивих новин, дисидентський підрозділ правового захисту (UDJ) повідомив у понеділок). «Суддя Ірма Оралія Лагуна Крус засуджує політичного в'язня Евеліна Пінто Сентено до 8 років в'язниці, плюс 500 днів штрафу та дискваліфікації від проведення звинувачень», - йдеться у заяві UDJ. Пінто є ветеранським захисником прав дітей та підлітків з моменту її роботи в організації Fe y Alegría, а також жінок та корінних народів. Лагуна Крус засудив Пінто до п'яти років позбавлення волі за «змову на підрив національної цілісності» і три за «поширення фальшивих новин». «Це речення є справою правосуддя в Нікарагуа. (Пінто) невинний», - заявив Нікарагуанський центр прав людини (Кенідх) у публічній заяві. Правозахисник був захоплений 6 листопада, напередодні виборів, на яких президент Даніель Ортега був переобраний на п'ятий термін, четвертий за рахунком, а другий з дружиною Росаріо Мурілло, віце-президентом, зі своїми головними претендентами у в'язниці. За словами її родичів, Пінто - пережив рак і страждає гіпертонією та хронічною нирковою недостатністю, тому їй потрібна спеціалізована медична допомога. Активістка є однією з понад 40 людей, які були захоплені в рамках виборів 2021 року, серед яких дисиденти, які хотіли конкурувати за президентство, колишні історичні партизани Сандіністи, колишні дипломати, лідери опозиції, критики Ортеги та незалежні професіонали. Охоплених у виборчому контексті звинувачували в економічних злочин і зраді батьківщини. Всі, хто пішов на суд, визнали не винними, але судді визнали їх винними. Кенідх наполягав на тому, що підсудними є «політв'язні», які були незаконно захоплені, не отримали належного процесу і стали жертвами передбачуваних порушень їхніх прав, жорстокого поводження та катувань. Ортега затаврував ув'язнених і засудив опонентів як «зрадників батьківщини», «злочинців» і «синів сук імперіалістів янкі».