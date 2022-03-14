Як одягатися на співбесіду: поради фахівців і іміджевих консультантів

Portrait of smiling businesswomen standing by table in office

Якийодяг надіти на співбесіду? Це один з найбільш повторюваних стилістичних сумнівів. Причинибільш ніж логічні; адже перше враження, яке майже завжди візуальне,безпосередньо впливає на вплив, який ми матимемо на людину, яка нас опитує, і, отже, на остаточне рішення.

Кажуть, що перше враження відбувається всього за кілька секунд, тому правильна укладання допоможе нам завжди бути позитивними. Крімтого, одяг, який ми носимо на співбесіду, також вплине на впевненість у собі, змушуючи нас почувати себе більш впевненими всобі або досягаючи протилежного ефекту. Найпоширеніша річ, як правило, вибрати пошиття, з піджаком та брючними костюмами, хоча іноді блейзера або блейзера також достатньо.

Стильспівбесіди дозволить хто з нас співбесіда, отримати грубе уявлення про те, хто ми є. Погляд має ще більше значення, якщо ми проводимо процес відбору для роботи, орієнтованої на громадськість, хоча і в решті він також не залишиться непоміченим. З усіх цих причин, ось кілька порад ,щоб отримати правильний одяг для будь-якої співбесіди.

«Образ включає в себе те, як ми одягаємося, складаємо і робимо волосся, але також, у високому відсотку, як ми поводимося і чи знаємо ми, як функціонувати в цьому типі поля. Маючи це на увазі, ми повинні зосередитися на впливі від нашої зовнішності, а також на поведінці, яка включає те, як ми вітаємо, якщо ми посміхаємося, коли говоримо, чи робимо ми зоровий контакт і як ми обробляємо пробіли в інтерв'ю», - сказав InfobaeЛаура Мальпелі, консультант із зображень та директорстудії зображень Styletto.

Догляд за собою - це не марнославство. Турбота про зовнішність підвищує впевненість і самооцінку, що допомагає зняти тривогу з приводу інтерв'ю (Getty Images)

Для Патрісії Дорії, модельєра та директора Fashion області факультету дизайну та комунікацій Університету Палермо, «одяг - це матеріальна конструкція, невербальна мова, висловлює емоції, дискурси, пропонує просторові та часові відносини, розповідає про соціальні положення, релігія, сексуальність (те, на що відноситься). Це знак, який виражає своєю зовнішністю та формою, соціальним моментом, який він переживає, своїм ідеологічним та чутливим контекстом. Він має кілька функцій виступів, і той, який найбільше виділяється, є репрезентативним».

Вибір того, що одягнути на співбесіду, не повинен бути рішенням в останню хвилину. Взятичас, щоб розглянути та підготувати його, особливо якщо ваша улюблена сорочка знаходиться внизу шафи або її потрібно гладити, є ключовим. Метаполягає в тому, щоб почувати себе добре і виглядати добре, але стримано, щоб інтерв'юер міг зосередитися на своїй кваліфікації.

Найважливіше, що людина повинна забезпечити при підготовці до співбесіди, щоб виглядати чистим, охайним і полірованим. Виглядатибезладно може бути відволікання для інтерв'юера. Щоб досягти цього, життєво важливо звернути увагу на волосся, шкіру, нігті та зуби. Догляд за собою - це не марнославство. Турботапро зовнішність підвищує впевненість і самооцінку, а тому допомагає зняти занепокоєння з приводу співбесіди.

«Наш образ сприймається всіма почуттями. Осьчому мова йде не лише про одяг, а про комбінації,які ми складаємо в фактурах, кольорах, які ми використовуємо, аксесуари для доповнення або навіть те, як ми виглядаємо на волоссі. Головне - спроектувати позитивний образ, який ми можемо зберегти з часом», -додав Мальпелі.

Однією з найпоширеніших помилок при поданні на співбесіду є не врахування правильного вбрання для кожної конкретної роботи (Christin Klose)

Якщови носите макіяж, краще зберегти його природним і вибрати те, що ви носили раніше. Заразне час спробувати нові тіні для повік або помаду, які можуть опинитися на всіх зубах. Вибираючи, який наряд носити, гарною порадою є вибір на нейтральному, класичному, чистому та зручному. Дотих пір, поки він чистий і добре доглядає, це не повинно бути дорогим, щоб добре виглядати.

« Загальний чорний вигляд допомагаєполегшити офісну укладку. Зовнішнійвигляд, матеріали та текстури можна змінювати з невеликими вкладеннями. Пошиття допомагає працювати силовим одяганням, підкреслюючи тренд 80-х і 90-х , в якому текстури змішуються і відзначаються плечі, що дають відчуття сили і відповідальності. Використання нейтральних кольорів, як total look, сприяє перетворенню класичних предметів у модний одяг», - сказала Дорія Infobae.

Він додав: «в'язаним сукням вдається надати комфорт і певну елегантність, пов'язану з мінімалізмом. Пальто є вирішальними для обробки образу, і надають універсальність і вишуканість (універсальна вимога при пошуку одягу для роботи). Модним трюком може бути деконтекстуалізація щоденних нарядів та зовнішності вуличного стилю , вносячи простоту та актуальність одягу, який ми вже маємо».

Однією з найпоширеніших помилок при пред'явленні на співбесіду є не врахування правильного вбрання для кожної конкретної роботи. «Критично не застосовувати один підхід до того, як ви одягаєтесь наспівбесіду», - сказала Тесса Уайт, профорієнтаційна радник та засновник The Job Doctor,в діалозі з The Wall Street Journal. Спеціалістрекомендує вивчати культуру компанії, щоб зрозуміти її аудиторію і грати в межах цього простору.

Хоча прийнято носити костюм або інший офіційний наряд на співбесіду, це не завжди правильний вибір. «Кожне суспільство і кожне середовище має свої правила. Деякіз цих середовищ є більш гнучкими за зовнішнім виглядом, але інші мають свої чіткі кодекси в нормативних актах, з дуже суворою естетикою, а інші з неявними правилами»,- пояснила Дорія.

Деякіключові виноси

Для віртуальних інтерв'ю життєво важливо подумати про освітлення. Гарне освітлення на обличчі може допомогти підкреслити та пом'якшити ваші риси всіма правильними способами (Getty Images)

-Дотримуйтеся нейтральної кольорової палітри. Якщови хочете використовувати колір, просто додайте штрих.

-Тримайте його класичним. Костюм, блейзер, структуроване плаття або сорочка на ґудзиках зазвичай працюють добре.

-Комфорт важливий. Нарядповинен відчувати себе комфортно і легко пересуватися.

-Подумайте про придатність. Переконайтеся, що ваш наряд не надто вільний або занадто щільний.

-Будьте справжніми. Страйкбаланс між виглядати акуратно і відчувати себе комфортно. Ваш одяг повинен дати вам можливості, а не відволікати вас.

-Одяг повинен бути чистим. Одягповинен бути без зморшок, плям, корчів, вільних гудзиків та ворсу.

Бонуснадоріжка: віртуальні інтерв'ю

Для віртуальних інтерв'ю життєво важливо подумати про освітлення. Гарнеосвітлення на обличчі може допомогти підкреслити і пом'якшити ваші риси всіма правильними способами. «Якщо у вас хороше природне світло, використовуйте своє прекрасне віконне світло», - сказав WSJфотограф-портрет знаменитостей Марк Манн. «В іншому випадку ви можете інвестувати в кільце світла, яке підключається безпосередньо до комп'ютера . Якщо веб-камера на вашому комп'ютері не якісна, подумайте про використання мобільного телефону для відеодзвінка та розмістіть його на рівні очей», - додав він.

Манн також рекомендуєуникати «хитрих» віртуальних коштів або фільтрів обличчя для серйозних інтерв'ю. «Не забудьте одягнути свій фон. Якщо у вас книжкова шафа, використовуйте його, але стежте, щоб лінії стіни за вами були горизонтальними і вертикальними, без відволікаючих кутів. Просто, просто, просто. Те, що ви не хочете, щоб люди дивилися навколо вашої кімнати і не зосереджувалися на вас », - підсумував експерт.

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