Генерал Кабальєро JLM та Соль де Амеріка стикаються один з одним за ключ Парагваю 2

ГенералКабальєро JLM, який щойно забив перший етап, завтра зіткнеться з Соль де Амеріка, щоб отримати пропуск на груповий етап Copa Sudamericana 2022. Його суперник залишається надією на реверсивний рахунок. Матч буде зіграний з 19:15 (за аргентинським часом) на стадіоні Defensores del Chaco.

ГенералКабальєро JLM і Соль де Амеріка зустрінуться завтра о 19:15 (за аргентинським часом). Матч, що відповідає ключу Парагваю 2 з 2022 року Кубок Судамерікана, буде зіграний на стадіоні Defensores del Chaco.

Відповідальнимза здійснення правосуддя в матчі буде П'єро Маза Гомес.

Загальнийчас Caballero JLM і Соль де Америка, залежно від країни

Аргентина: 7:15 вечора

Колумбія, Мексика EST і Перу: 5:15 вечора

Мексика CST і Нікарагуа: 4:15 вечора

Мексика MST і Мексика PST: 3:15 вечора

Венесуела: 6:15 вечора

Джерело примітки і зображення: DataFactory