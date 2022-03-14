Франція і Мексика представлять проект резолюції Генеральній Асамблеї ООН на допомогу Україні

Франція і Мексика заявили в понеділок, що подадуть на Генеральну Асамблею ООН проект резолюції з гуманітарної допомоги Україні, а не в Раді Безпеки, де Росія має владу вето.

Дата голосування в Асамблеї поки не оголошена.

«Чим швидше, тим краще», - сказав пресі посол Франції в ООН Ніколас де Рів'єр. «Очікується, що велика кількість країн візьме участь», - додав його мексиканський колега Хуан Рамон де ла Фуенте, поки не коментуючи ряд і зазначивши, що проект зосереджений на гуманітарних питаннях.

2 березня Генеральна Асамблея ООН значною мірою прийняла резолюцію, яка засуджує російське вторгнення 141 голосом «за», 5 проти та 35 утримань.

Деякі дипломати сподіваються, що текст, орієнтований на гуманітарну допомогу, матиме більше підтримки, а інші вважають, що результат може бути меншим, а вплив, спричинений вторгненням, зникло.

Якщо резолюція закликала до «припинення бойових дій», як здавалося, хотів Париж, Вашингтон чи Лондон, це може відвернути вигідні голоси на можливі утримання, голоси проти або навіть неучасті деяких країн, згідно з тими ж джерелами.

Росія дала зрозуміти останніми тижнями, що вважає заклик до «припинення бойових дій» політичним характером і уточнила, що вона буде протидіяти цьому.

Для того, щоб резолюція була прийнята Генеральною Асамблеєю 193-членів, вона повинна набрати дві третини голосів на користь. Утримання не враховують.

На відміну від Ради Безпеки, в Генеральній Асамблеї резолюції, які проголосували, не є обов'язковими.

ПРГ/УБЕ/CJC/DGA