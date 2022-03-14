Конгрес Флориди схвалив найбільший бюджет в історії держави

Майамі, 14 березня Конгрес Флориди (США) у понеділок затвердив державний бюджет на наступний рік, який на рівні 112,1 мільярда доларів є найбільшим в історії держави і включає підвищення зарплати для державних працівників і підрядників, а також прокурорів, громадських захисників і вчителів. Бюджет був затверджений Сенатом одностайним голосуванням, незабаром після того, як Палата представників схвалила його голосуванням 105-3. Проходження плану витрат ознаменувало кінець законодавчого терміну 2022 року, в якому Конгрес Флориди прийняв акумулятор ультраконсервативних законів, які впливають на жінок, спільноту ЛГБТК+ та іммігрантів, серед інших, і їх сприяв або підтримував губернатор республіканець Рон ДеСантос, який буде шукати новий мандат на листопадових виборах цього року. Губернатор все ще може накладати вето на деякі бюджетні лінії, затверджені законодавцями, які, на думку місцевих ЗМІ, змогли бути більш щедрими у своїх прогнозах завдяки майже 3,5 мільярда доларів федерального фінансування, яке Флорида отримала для полегшення ситуації, створеної коронавірусом. За даними USA Today, за даними USA Today, за даними USA Today, за даними USA Today. Новий бюджет, який все ще потребує підпису губернатора, передбачає збільшення заробітної плати на 5,38% для всіх державних працівників та зобов'язання, що жоден з них не заробить менше 15 доларів на годину, повідомляють місцеві ЗМІ. Вона також включає в себе 200 мільйонів доларів федеральної допомоги, щоб доповнити призупинення державного податку на газ у жовтні 2022 року. Бюджет, затверджений сьогодні, включає в себе 12 мільйонів доларів для переміщення недокументованих іммігрантів з штату; 10 мільйонів доларів США, щоб відновити державну гвардію Флориди з силою до 400 добровольців; і $50 мільйонів для грантового фонду для зростання зайнятості. Що стосується громадських захисників та заступників державних прокурорів, то вони побачать додаткове збільшення зарплати від 5000 до 10 000 доларів щорічно. Якщо новий бюджет буде затверджений, мінімальна заробітна плата для вчителів збільшиться як мінімум до 47 500 доларів на рік. «Цей бюджет інвестує в працівників, які обслуговують нашу державу і її народу», - заявив президент сенату штату республіканець Уілтон Сімпсон у заяві. У своїй пропозиції щодо державного бюджету минулого грудня DeSantis вже включив підвищення заробітної плати для державних працівників та п'ятимісячну паузу в податку на бензин, що законодавці врешті-решт скоротили до одного місяця. DeSantis зазначив, що призупинення податку на бензин було необхідно для компенсації зростання цін на паливо та інфляцію «через» президента Джо Байдена, сказав він. НАЧАЛЬНИК джип/ар