Перший попередній перегляд «Tokyo Vice», серії HBO Max режисера Майкла Манна

Нова оригінальна серія HBO Max - це погляд на кримінальний злочинний світ 90-х років Японії. Він натхненний реальними подіями і зірками Ансель Елгорт (West Side Story ) як журналіст Джейк Адельштейн , а Кен Ватанабе як японський детектив. МайклМанн, відомий режисер, який брав участь у створенні Майамі Віце в 1980-х роках і режисер фільму 2006 року разом зКоліном Фаррелломі Джеймі Фокс, є виконавчим продюсером серіалу і режисером першого епізоду. Він відкривається 7 квітня.

Серіал був створений і написаний лауреатом премії Тоні JT Rogers , а напрям першого епізоду серіалу - Манн. Основну частину глав керує Дестін Даніель Креттон (Shang-Chi). Постановкаматиме 10 епізодів і дебютує з трьома з дня прем'єри, а потім два на тиждень до закриття художньої літератури 28 квітня.

Плакат «Токіо Віце», серіалу HBO Max режисера Майкла Манна

Перший трейлер представляє Джейка і його бажання відкрити і написати про таємниці міста, приховані для туристів: «Я хочу знати справжній Токіо». Журналіст зустрічається з членом якудзи, який розповідає йому, що ризикує померти, написавши про сумнозвісної японської злочинної організації. Спираючись на однойменну книгу, серіал візьме на себе праці самого журналіста, щоб вигадати свої переживання.

TokyoVice також зіграєКен Ватанабе, актор з великою голлівудською кар'єрою, як японський детектив. Акторський склад завершують Рінко Кікучі ( Бабель, Титани Тихого океану), Рейчел Келлер ( Фарго, Легіон), Елла Румпф ( Спадщина) і великий акторський склад: Хідеакі Іто, Шоу Касамацу, Томохіса Ямасіта та багато іншого.

Майкл Манн на зйомках «Токіо Віце», серії HBO Max Кредит: HBO Макс

Перші три епізоди Tokyo Vice вийдуть наHBO Max 7 квітня, а ще два епізоди приєднуються щочетверга до кінця 28 квітня.

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