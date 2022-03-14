Феде Вальверде: «Коли травмований товариш по команді, є занепокоєння»

Deportes Writing, 14 мар Феде Вальверде, уругвайський півзахисник «Реала», не приховував занепокоєння, з якою мадридські гравці закінчили матч у Son Moix, побачивши Родріго, Ферленд Менді та Карім Бензема поранені. «Очевидно, коли травмований товариш по команді, є занепокоєння у всій групі, але ми велика команда, яка всі працюють на одне і те ж», - сказав він у Movistar. «Травма Родриго змушує мене шкодувати його, сподіваюся, у нього немає нічого серйозного, і він може незабаром відновитися. Це питання футболу, є речі, про які не слід обговорювати арбітра, я отримав жовтий колір, який зумовив всю гру», - додав він. Вальверде підкреслив важливість перемоги на Майорці, яка наближає Реал Мадрид на крок до завоювання ЛаЛіги. «Важливо було перемогти сьогодні, ми знали, що суперники, які зійшли, втратили очки. Це був важкий матч, але з високим тиском ми забили перший гол, а потім матч відкрився». «Ми знали, що вони збираються підштовхнути за підтримки громадськості. Думаю, ми зробили хороші п'єси, у першому таймі не вдалося закінчити, але в другому таймі рахунок вже був відкритий», - сказав він. НАЧАЛЬНИК рмм/арх