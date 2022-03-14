Члени сім'ї ув'язнених американців просять Байдена домовитися про більше переговорів з Венесуелою

Вашингтон, 14 мар Родичі восьми громадян США, які все ще перебувають у в'язниці у Венесуелі, попросили президента США Джо Байдена в понеділок продовжити переговори з урядом Венесуели, щоб забезпечити їх звільнення. Через кілька днів після того, як двоє американців, затриманих в південноамериканській країні, родичі восьми інших громадян країни, які досі перебувають у в'язниці Венесуели, опублікували лист про недавній діалог між Вашингтоном і Каракасом. «Ми молимося, щоб мужність, продемонстрована в цьому останньому контакті з Венесуелою, не була розсічена після звільнення двох людей», - заявили вісім підписантів листа, опублікованого на веб-сайті Фонду Джеймса Фолі. Минулого тижня, після візиту до Каракаса американської делегації високого рівня, влада Венесуели звільнила американців Густаво Адольфо Карденас і Хорхе Фернандес з в'язниці. Карденас - колишній директор Citgo - дочірньої компанії венесуельської державної нафтової компанії Pdvsa в США, який був затриманий на чотири роки та чотири місяці у Венесуелі, разом з п'ятьма іншими керівниками цієї компанії, які все ще ув'язнені в країні. Це Томеу Ваделл Рекальде, Хорхе Луїс Толедо Кохурі, Хосе Луїс Замбрано Коліна, Аліріо Хосе Замбрано Коліна і Хосе Анхель Перейра. Цього понеділка лист підписали дружини Перейри та Ваделла, пасинок Толедо, дочка Аліріо Замбрано та його брат та Хосе Луїс Замбрано. Його також підписали дружина та брат, відповідно, Айран Беррі та Люка Денмана, двох колишніх солдатів, засуджених до 20 років в'язниці в 2020 році за те, що брали участь у невдалій спробі народного повстання у Венесуелі. Нарешті, лист підписала тітка морського піхотинця Метью Хіта, заарештована в 2020 році і звинувачена в тероризмі за його нібито причетність до таємної операції з саботажу нафтових установок, звинувачення, яке Вашингтон вважає помилковим. У листі родичі відстояли «героїчне» рішення президента США Джо Байдена відправити делегацію в Каракас, хоча, - нагадали вони - він «зіткнувся з критикою за той час, коли відбулася поїздка, чи правильно це робити і чи породжує це майбутні проблеми». Члени сім'ї сказали, що «підхід, який покликаний безпечно привезти додому кількох невинних американців, не слід критикувати». «Венесуела нічого не хоче від наших сімей. Те, що він хоче - це діалог з урядом США», - заявили родичі затриманих, які довіряли, що Білий дім продовжить «працювати в напрямку» звільнення «вісімки», які ще перебувають у в'язниці. Сполучені Штати наполягали на тому, що головним питанням, яке він говорив з Мадуро під час візиту до Каракаса, була ситуація американців, ув'язнених у Венесуелі, хоча вона також розглядала питання глобальних цін на енергоносії, які зросли після російського вторгнення в Україну. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила в понеділок, що «поки що» виключена можливість імпорту венесуельської нафти в США. НАЧАЛЬНИК LLB/bpm