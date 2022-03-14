Фахардо буде шукати голосів у тих, хто не брав участі в колумбійських законодавчих органах

Богота, 14 мар Серхіо Фахардо, кандидат в президенти Коаліції Centro Esperanza, заявив у понеділок, що буде домагатися голосів «восьми мільйонів людей», які не брали участі у колумбійських законодавчих виборах, щоб подолати перевагу двох інших кандидатів, які виграли консультації в неділю. «Наш заклик - закрити 8 мільйонів людей, які не брали участі у цих виборах, зателефонувати їм, запрошувати, спокусити їх брати участь навколо запропонованої нами зміни», - сказав журналістам колишній мер Медельїн та колишній губернатор департаменту Антіокії (північний захід). Фахардо виграв консультацію Коаліції Centro Esperanza з 723 084 голосами, що еквівалентно 33,49%, колишньому сенатору Хуану Мануелю Галану, який виграв 486 808 голосів (22,55%), та колишньому губернатору Бояка Карлосу Амаї, який виграв 451 122 бюлетені (20,89%). У цій консультації також з'явилися імена колишнього міністра охорони здоров'я Алехандро Гавірії, який додав лише 336 385, та сенатора Хорхе Робледо, який закрив стриманим голосуванням 161 176 голосів (7,46%). Однак номери Фахардо низькі порівняно з 4 487 551, виграним лівим Густаво Петром, переможцем Історичного пакту, та 2160,329 правого Федеріко «Фіко» Гутьєрреса, який взяв консультацію команди для Колумбії. Ось чому Фахардо підкреслив союз своєї коаліції і сказав, що вони збираються показати країні, що вони можуть працювати разом для голосів 29 травня. «Кожен матиме роль у наступній кампанії (...) Колумбія зміниться, нам потрібні глибокі зміни, за умови, що ми єдині, хто здатний здійснити в нашій країні, і це об'єднатися, це великий політичний виклик», - сказав він. КАНДИДАТ У РІБЕ З іншого боку, Фахардо звинуватив у понеділок Гутьєрреса в тому, що він є кандидатом колишнього президента Альваро Урібе після відставки претендента Оскара Івана Зулуаги правлячого Демократичного центру, членом якого також є президент Іван Дуке. «Сьогодні було підтверджено відставкою Оскара Івана Зулуаги, що Федеріко Гутьєррес є кандидатом урибізму Дуке, це наступність, і це саме одна із сил, яка не може продовжувати в нашій країні», - сказав він. Ось чому Фахардо також закликає «людей з партій, від усіх сторін Колумбії» брати участь «у сфері, де відчуття трансформації, змін, будівництва та боротьби з корупцією можна ефективно зробити». НАЧАЛЬНИК jga/com/jrh (фото) (відео)