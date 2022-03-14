ЄС призупиняє торговельний спір з Росією в рамках СОТ

Женева, 14 мар Всесвітня організація торгівлі (СОТ) сьогодні призупинила розгляд своєї поточної суперечки з Росією на вимогу Європейського Союзу (ЄС), заходи, вжиті незабаром після того, як Брюссель повідомив Європейський Союз (ЄС), що він відкличе пункт найбільш сприятливої нації для що країна зі своїх ринків. ЄС офіційно розпочав свій спір з Росією перед агентством у липні 2021 року, стверджуючи, що Росія застосовувала цінову політику, вимоги до дозволу та мінімальні квоти, щоб принести користь своїм вітчизняним виробникам, на противагу законодавству міжнародної торгівлі, що регулюються СОТ. СОТ у грудні сформувала комітет експертів для прийняття рішення щодо цієї скарги ЄС (до якої приєдналися як треті сторони США, Україна, Китай, Великобританія, Індія та інші члени організації), але сьогоднішній запит призупиняє роботу цієї панелі принаймні на дванадцять місяців. Цей незвичайний крок в рамках СОТ, і який деякі спостерігачі трактують як ще один крок до ізоляції Росії в цьому та інших міжнародних органах, настає незабаром після того, як Брюссель повідомив, що він призупинив найбільш сприятливу для Росії пункт на ринках ЄС, після прийняття рішень у цьому значенні раніше Україною, США та Канадою. Застереження «найулюбленіша нація» передбачає, що кожен член СОТ повинен гарантувати іншим рівноправне ставлення — умову, що ЄС вирішив, що не може продовжувати надавати Росії після нападу на Україну. На практиці це рішення призведе до обмежень на імпорт та експорт товарів і послуг та інвестицій, за допомогою яких воно прагне не дати Росії продовжувати користуватися перевагами від участі у світовому торговому порядку, порушуючи міжнародну законність своєю агресією проти Україна. Європейський Союз також оголосив, що попросить СОТ призупинити розгляд заяви Білорусі про приєднання до цієї організації. Прогресивна ізоляція Росії в рамках СОТ може поставити під загрозу підготовку до міністерської конференції, запланованої на червень. НАЧАЛЬНИК abc/fpa