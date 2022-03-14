ЄС досягає політичної згоди щодо покращення доступу до іноземних тендерів

Брюссель, 14 мар Європейська комісія (ЄС), Європейський парламент та Рада ЄС у понеділок досягли політичної угоди про отримання впливу на доступ до ринків державних закупівель у третіх країнах, що відкриє більше можливостей для компаній ЄС. Переговірники з трьох установ закрили угоду на останній тристоронній зустрічі, яку вони провели про новий міжнародний інструмент державних закупівель (IPI), ЄК, президентство Франції в Раді ЄС та Європалаті повідомили у своїй заяві. Зіткнувшись з дискримінацією, з якою стикаються союзні компанії на внутрішніх ринках деяких своїх основних торгових партнерів, IPI, який відповідає правилам Всесвітньої організації торгівлі (СОТ), допоможе вирішити ці труднощі, наділивши можливості ЄС ініціювати розслідування випадків передбачуваних обмежень. Також брати участь у консультаціях із зацікавленою країною щодо відкриття свого закупівельного ринку та в кінцевому підсумку обмеження доступу до ринку закупівель ЄС для іноземних компаній, якщо вони походять з країни, яка продовжує застосовувати обмеження для компаній ЄС. За допомогою IPI Комісія може, в крайньому випадку, застосувати обмеження на власні ринки закупівель ЄС, коригуючи спосіб оцінки ставок у відповідній країні, або виключаючи певні пропозиції. На практиці ставки з цієї країни, порівняно з іншими тендерами, вважатимуться, що пропонують більш високу ціну, ніж реальна ціна, яка дасть тендерам в ЄС та країнах, які не постраждали, конкурентну перевагу на ринках державних закупівель Спільноти. Перш ніж зробити цей крок, Комісія ініціюватиме розслідування випадків передбачуваних обмежень для компаній ЄС на ринках закупівель третіх країн. Паралельно з розслідуванням Комісія запросила зацікавленій країні провести консультації щодо відкриття ринку державних закупівель, які також можуть відбутися у формі переговорів за міжнародною угодою. Згідно з домовленістю, досягнутої сьогодні, заходи МПВ застосовуватимуться до тендерів вартістю не менше 15 мільйонів євро на роботи та концесії та 5 мільйонів євро на товари та послуги. З іншого боку, парламент наполягав на зменшенні до двох кількості винятків, за допомогою яких орган, який шукає тендерів у державах-членах (наприклад, муніципалітетах, державних установах чи урядах), може вирішити не застосовувати заходи IPI, тим самим розширюючи сферу застосування інструменту. Крім того, були усунені винятки, засновані на «непропорційному зростанні ціни», концепції, яку Європейська палата вважала складною для визначення. Великим підрядним органам, таким як міські ради у великих містах або центральний уряд, також повинні будуть завжди застосовувати нові правила. З цією метою місцеві підрядні органи будуть звільнені від ІПВ лише в тому випадку, якщо вони представляють менше 50 000 осіб, тоді як відсоток від загальної річної вартості тендерів, для яких договірні органи повинні застосувати МПВ, встановлений на рівні 80 відсотків. Учасники торгів з найменш розвинених країн не будуть піддаватися заходам IPI. Державні закупівлі є важливою частиною національних економік, і ці витрати становлять в середньому від 10% до 20% ВВП кожної країни і становлять понад 8 трильйонів євро у можливостях бізнесу по всьому світу. Комісія зробила першу пропозицію ІПВ в 2012 році і була внесена поправки в 2016 році, тоді як Рада (на якій представлені уряди двадцяти семи) прийняла свою позицію з цього питання в червні минулого року. Після сьогоднішньої політичної угоди Європейський парламент та Рада офіційно приймуть змінений регламент до вступу в силу. НАЧАЛЬНИК rja/кіт/оголошення