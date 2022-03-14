ЄС запровадив четвертий раунд санкцій проти Росії

Брюссель (AP) — Європейський Союз оголосив у понеділок, що 27-національний блок схвалив новий виток санкцій проти Москви за її вторгнення в Україну.

Франція, чинний президент ЄС, зазначив, що «після консультацій з нашими міжнародними союзниками затверджено четвертий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у агресії проти України, а також різних секторів російської економіки».

Президентство Франції відзначило у заяві, що блок також схвалив декларацію до Світової організації торгівлі «щодо призупинення застосування найбільш сприятливого положення про націю для Росії та призупинення оцінки запиту Білорусі про доступ до СОТ».

У тому випадку, якщо Росія буде призупинена, її компанії більше не будуть отримувати спеціального звернення по всьому блоку.

Оголошення слідують заявам членів ЄС під час саміту минулої п'ятниці у Версалі, де вони зазначили, що буде більш суворий пакет санкцій, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну. Точні деталі останнього раунду санкцій будуть відомі лише тоді, коли вони будуть опубліковані в офіційному журналі Європейського Союзу.

З початку війни минулого місяця ЄС вжив рішучих заходів проти президента Росії Володимира Путіна, російської фінансової системи та олігархів. Минулого тижня країни блоку домовилися ввести додаткові санкції щодо 160 осіб та додали нові обмеження на експорт технологій для морської навігації та радіозв'язку.

Вони також вирішили виключити три білоруські банки з SWIFT, що переважає система глобальних фінансових операцій. Загалом обмежувальні заходи ЄС зараз застосовуються до 862 фізичних осіб та 53 суб'єктів господарювання.

У заяві, опублікованій після саміту, президент Європейської комісії Урсула фон дер Лейєн заявив, що четвертий пакет санкцій ще більше ізолюватиме Росію «і вичерпає ресурси, які вона використовує для фінансування цієї варварської війни».

Він також повідомив, що ЄС працюватиме разом з членами «Вісімочки» над посиленням тиску на Москву.

Зусилля щодо узгодження нафтового бойкоту Росії є складними, оскільки деякі країни ЄС, включаючи Німеччину та Італію, набагато більше залежать від російської енергетики. На наочному прикладі зміни залежності всередині блоку Польща отримує 67% своєї нафти з Росії, тоді як Ірландія отримує лише 5% своєї нафти.