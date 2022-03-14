Еквадор поділиться ініціативами розширення прав і можливостей жінок на форумах ООН

Кіто, 14 мар Еквадор поділиться цього понеділка перед різними форумами та комісіями Організації Об'єднаних Націй (ООН) ініціативами, що реалізуються урядом щодо розширення можливостей економіки жінок та їх включення на ринок праці як інструмент незалежності та справедливості. Це очікувалося в заяві Секретаріату з прав людини, глава якої Бернарда Ордоньєс очолює делегацію уряду Еквадору, яка виступить на шістдесят шостій сесії Комісії з питань соціально-правового статусу жінок (CSW), яка відбудеться в Нью-Йорку. Щоб розпочати свою участь, Ордоньєс виступить за міністерським столом під назвою «Належна практика для повної участі жінок та прийняття рішень зі зміною клімату». CSW працює в рамках економічної та соціальної ради Організації Об'єднаних Націй (ECOSOC) і є головним міжурядовим органом виключно для сприяння рівності та розширенню можливостей жінок. Цей форум обговорює прогрес та прогалини у виконанні Пекінської декларації та платформи дій 1995 року, серед інших тем, що цікавлять двадцять третю спеціальну сесію Генеральної Асамблеї. Еквадорська місія, узгоджена з Міністерством закордонних справ та Національною радою з питань гендерної рівності (CNIG), планує протокол візиту до Міжамериканської комісії жінок Організації американських держав (ОАД). Вона також проведе двосторонні зустрічі з доповідачем ООН з прав людини, представництвами дипломатичного та міжнародного співробітництва, з Еквадорськими дипломатичними делегаціями у Вашингтоні та Нью-Йорку, а також з жіночими групами Women Deliver та еквадорськими жіночими групами з Нью-Джерсі. Еквадор бере активну участь в ООН у підписанні угод, спрямованих на спільну роботу щодо запобігання гендерно зумовленого насильства, розширення прав і можливостей жінок, протидії корупції та екологічних питань, в рамках Порядку денного 2030 року та Цілей сталого розвитку (ЦСР). НАЧАЛЬНИК FGG/SM/RT