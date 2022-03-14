Домініканський «Пережил» отримав приз глядацьких симпатій на кінофестивалі в Майамі

Майамі, 14 бер. Домініканський художній фільм «Переджіль» Хосе Марії Кабраль отримав перший приз глядацьких симпатій за найкращий фільм на кінофестивалі в Майамі, а іспанський фільм «Середземномор'я» Марселя Баррени вийшов на друге місце, оголосивши цього понеділка про організацію заходу. Глядачі голосують за 39-е видання цього фестивалю, організоване коледжем Майамі Дейд (MDC), яке закінчилося в неділю, зайняло третє місце у домініканському «Досьє прогулів», фільмі режисера Роландо Діаса. Наявність двох фільмів з Домініканської Республіки серед фаворитів публіки підтверджує хороший момент, який переживає кінематограф цієї карибської нації, якому цього року фестиваль присвятив розділ «Домініканський квіінтето». Кабрал зазначив кілька днів тому в інтерв'ю Ефе, що нинішній «бум» національного та міжнародного кіно, що знімається у його країні, має свій початок у законі про фільм 2010 року для стимулювання аудіовізуального виробництва, і що це дозволило стрибнути з середнього двох функцій на рік до майже двадцяти, сьогодні знімаються. У категорії документальних фільмів аудиторія фестивалю обрала в такому порядку: «Клуб акул на Південному пляжі: легенди та знання мисливців за акулами Південної Флориди» режисера Майамі Роберта Рекехо Рамоса; «Чужі до миру» Лаури Ренгіфо та Ноя Дебоніса; та «Тримайте камери прокатки: Шлях Педро Замори» Вільям Хорнер і Стейсі Вулфел. Окрім цієї групи фільмів, деякі з яких провели свою світову прем'єру на фестивалі в Майамі, - це «Cariño», романтична комедія мексиканського режисера Фернанди Ламуньо, яка отримала першу приз глядачів за найкращий короткометражний фільм, як це було оголошено в суботу ввечері під час гала нагород. Цьогорічне видання цієї кіноподії увінчалося «Фредою», повнометражним дебютом гаїтянського режисера Гесіки Генеус, головним призом, нагородою Лицаря Марімбаса, за його «сильну розповідь, зосереджену на жінках», за підтримки «виняткових виступів нових акторів», як зазначає журі. «Караджіта» аргентинських режисерів Сільвіни Шнікер та Улісеса Порра Гвардіоли отримала премію HBO за Ібероамериканський художній фільм, а сімейна драма в документальному стилі «Ти схожий на мене» режисерки та журналістки Діни Амер отримала нагороду за дебютний фільм Джордан Ресслер. Хатзін Наваррете, головний герой фільму «Коробка», та Марі Олівейра з «Медузи», обидва в конкурсі, завоювали нагороди за найкращого актора та актриси відповідно за свої «магнітні виступи», підкреслило журі. Іспанка Пенелопа Крус отримала нагороду Precious Gem Icon, в знак визнання всієї своєї кар'єри. У повідомленні, записаному та показаному на церемонії, актриса поділилася нагородою зі своїм співвітчизником Педро Альмодовара, за художній фільм якого «Паралельні матері» виконавець був номінований на «Оскар» за найкращу актрису. У період з 4 по 13 березня цього року в програмі фестивалю увійшли понад 120 функцій, короткометражних та документальних фільмів з 35 країн світу, в якій значну частку мали іспаномовні фільми з обох сторін Атлантики. Іспанський «Ель Буен покровитель» Фернандо Леон де Араноа та панамська «Plaza Catedral», Абнера Бенайма, офіційно відкриті та закриті, відповідно, цьогорічне видання, і в обох випадках з присутністю їх режисерів. НАЧАЛЬНИК lce/lll