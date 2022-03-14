Цифри Ковіда продовжують падати в Колумбії з 469 випадками та 18 смертей

Богота, 14 мар. Covid-19 цифри залишилися низькими в Колумбії цього понеділка, оскільки країна зафіксувала лише 469 нових інфекцій та 18 смертей, згідно з щоденним звітом органів охорони здоров'я. У країні вже накопичено 6 077 288 випадків, з яких лише 6 374 залишаються активними, тоді як 5 909 169 пацієнтів виявляються одужали, а 139 315 померли. «Кількість госпіталізованих інфекцій та смертей через covid-19 продовжує падати», - заявив міністр охорони здоров'я Фернандо Руїс у Twitter, додавши, що «важливо скористатися цим періодом, щоб завершити вакцинацію та захистити себе від можливих нових спалахів». Богота мала найбільшу кількість інфекцій протягом дня, з 170, а потім відділи Сантандера (39), Кундінамарки (32), Антіокії (27), Болівара (24) та Валле-дель-Каука (23). 18 смертей, з яких 17 відповідають попереднім дням, сталися в Уїла та Вальє-дель-Каука (3); Богота, Норте-де-Сантандер та Сантандер (2) та Араука, Кальдас, Какета, Кордова, Мета та Наріньо (1). Протягом дня було оброблено 23 331 тести на covid-19, з яких 11 054 - це ПЛР-тести та 12 277 на антигени. З іншого боку, в рамках плану імунізації в Колумбії в суботу було застосовано 96 866 вакцин, з яких 28 501 відповідають другим дозам, а 4 536 - за формулою одноразової дози фармацевтичної компанії Janssen. З цією цифрою в країні застосовується вже 79,051 362 дози, тоді як 34,19 мільйона людей мають повний графік вакцинації, а 9,48 мільйона колумбійців отримали бустерну дозу.