Covid-19 у Колумбії: МінСалюд повідомляє про 469 нових інфекцій та 18 смертей

Imagen de archivo de una mujer que realiza una prueba de covid-19. EFE /Ernesto Guzmán Jr

Міністерство охорони здоров'я повідомило цього понеділка, 14 березня 2022 року, 469 нових випадків covid-19 у Колумбії. Заостанні 24 години було опрацьовано 23 331 тести, з яких 11 054 ПЛР і 12 277 - антигени.

У звіті також зазначається, що 18 колумбійців померли від хвороби в останній день. Таким чином країна досягає загалом 139 315 смертей через вірус з початку пандемії.

Агрегувавши всі цифри, Колумбія досягла загальної кількості 6 077 288 інфекцій, з яких 6 374 є активними випадками, а 5 909 169 відповідають позитивним випадкам , які вже встигли подолати хворобу.

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Що стосується регіонів з найбільш зареєстрованими випадками, Богота веде з 170 інфікованими, а потім Сантандер з 39 інфекціями та третя Кундінамарка з 32.

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Україні налічується 211 конгломератів. Територіямиє: Антіокія, Атлантико, Барранкілья, Богота, Бояка, Кальдас, Какета, Касанаре, Сезар, Чоко, Кундінамарка, Гвінія, Гуавьяре, Уїла, Ла Гуахіра, Магдалена, Мета, Наріньо, Путумайо, Кіндіо, Рісаральда, Сусаральда, Ре, Вальє-дель-Каука, Vaupes.

Таквідбувається вакцинація в країні

Останній звіт Міністерства охорони здоров'я також вказує на те, що станом на 11:59 у суботу, 12 березня 2022 року , в Колумбії вже застосовано 79 051 362 дози вакцини проти covid-19

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Згідно з тим самим звітом, кількість колумбійців із повним графіком вакцинації, тобто тих, хто вже отримав дві дози біологічної, наразі становить 27 934 285 людей, тоді як 6 256 524 людей імунізовано одноразовими дозами. Крімтого, було застосовано 9 489,061 бустерні дози.

Так само протягом останньої доби було застосовано 96,866 вакцин, з яких 28 501 були для другої ін'єкції, тоді як ще 4 536 - одноразова доза.

Поширеність синдрому деменції в Латинській Америці та Карибському басейні висока. Від 6,0 до 6,5 на 100 дорослих у віці від 60 років розвивається хвороба; і, за оцінками, до 2040 року зростання становитиме 134% у більшості країн американського Південного конуса, перевершивши показник будь-якого іншого регіону світу.

Зіткнувшись із цим сценарієм, Міністерство охорони здоров'я та соціального захисту є пріоритетом просування стратегій, які допомагають зменшити їх вплив на регіон, і, перш за все, в країні. Існують фактори, які знижують ризик, багато з них пов'язані з освітою та здоровими звичками

Таким чином, Міністерство охорони здоров'я та соцзахисту рекомендує застосовувати на практиці такі звички:

Харчуючисьдобре: зменшіть жири, особливо насичені жири, зменшіть продукти тваринного походження (м'ясо, молочні продукти, сир), зменшіть оброблені продукти, споживайте більше рослин усіх сортів, особливо овочів та бобів, збільште споживання фруктів, особливо ягід, зменшіть споживання солі.

Вправа: регулярні аеробні навантаження, вправи для зміцнення ніг, регулярні рухи протягом дня. Регулярні аеробні навантаження, вправи для зміцнення ніг, регулярні рухи протягом дня.

Управліннястресом: виявлення хорошого та поганого стресу, робота над підвищенням хорошого стресу (цілеспрямованого, орієнтованого на успіх) та зменшення поганого стресу; методи медитації та уважності протягом дня.

Добреспите: недосипання може впливати на ризик деменції кількома способами. Певні проблеми зі сном, такі як безсоння, можуть спричинити набряки в мозку, що може призвести до деменції. Іншою причиною є те, що вони можуть знизити ефективність метаболізму в мозку, наприклад, здатність розуму переносити відходи через свою лімфатичну систему, що може призвести до втрати нервових клітин.

Оптимізуйтерозумову та соціальну діяльність: люди беруть участь у складних завданнях (за участю декількох когнітивних областей мозку), таких як вивчення музичних інструментів, вивчення мов та провідні проекти; особливо складність роботи має більший вплив на побудову когнітивних резерв. Соціальна взаємодія та багата соціальна мережа також були пов'язані зі зниженим ризиком деменції.

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