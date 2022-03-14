Колумбійці Кіньонес і Пресіадо блищать разом з французи Джиньяк і Таввіном в Мексиці

У день, коли франс-П'єр Жиньяк та Флоріан Таувін забили голи, колумбійці Хуліан Кіньонес та Гарольд Преціадо також були вирішальними у забитті та відвідуванні вихідних у день 10 туру турніру з мексиканського футболу Клаузур-2022.

У суботу Тигри відвідали суд стадіону Ноу Кемп, щоб побити Лева 3-0.

На 22-й хвилині обидва француза об'єдналися за перший гол. Таввін відправив піднесений центр, який досяг ніг Гіняка, який визначив 1-0 з відкритим каркасом.

Таким чином, Gignac досяг семи матчів поспіль, забивши голи та вісім балів у цьому турнірі, таким чином закріпивши себе в індивідуальному заліку.

Таввін забив третій гол матчу, в 72 роки. Чемпіон світу з екстремального колеса чемпіона світу Росії-2018 мав видатний виступ в цій грі з трьома пострілами по воротах і шістьма виграними поєдинками в руки.

Гол, забитий Таувіном, допоміг Луїс Кіньонес, який у першому таймі, у 27-му, відповідав за забив другий гол за Тигрес несподіваним та віддаленим пострілом, приблизно в 30 метрах від воріт.

За його відвідуваність та гол, крім 83% точності при проходженні, Кіньонес був обраний найкращим гравцем у матчі «Тигрес» проти Лева.

- Гарольд Преціадо - одкровення -

Лише минулого 29 січня колумбієць Гарольд Преціадо був оголошений новим нападником «Геррерос» дель Сантос з Депортіво Калі у своїй країні.

Його офіційна презентація в якості гравця «Воїнів» пресі відбулася 8 лютого. «Це важлива ліга у світі», - сказав Преціадо, який дебютував у Мексиці двома днями раніше, забивши гол у поразці «Атласу» 2:1 у четвертому матчі.

Тоді Preciado забив чотири голи в трьох матчах Сантос виграв: один проти Крус Азул, інший проти Пумаса і ще два проти Тіхуани в виграші 4:0 в неділю ввечері.

27-річний колумбійський нападник забив другий і третій голи за команду сантисти, а також надав допомогу за третій забитий аргентинцем Леонардо Суарес.

«Бог бажає, що він може бути чемпіоном забивання», - сказав Преціадо, який є третім у таблиці артилеристів з п'ятьма балами у семи матчах, зіграних у його презентації. Gignac є лідером з вісьмома голами в дев'яти зіграних матчах

- Ібанез і Фурч також забили -

Між Гарольдом Пресіадо та Андре-П'єром Жиньяк, Аргентина Ніколас Ібаньєс знаходиться на другому місці в таблиці бомбардирів із сімома голами у дев'яти зіграних матчах, після того, як забив другий гол неділі у лідері Pachuca's 3:0 перемога над Толукою.

Зі свого боку, аргентинський Хуліо Фурч забив другий день поспіль, зараз у Атласі 2-1 перемагає Хуарес.

З цим рахунком Фурч досяг 100 балів у мексиканському футболі з моменту його появи на турнірі Клаусури 2015 року і забив «Імператор» 28 голів за Веракрус, 59 з Сантосом і 13 з Атласом.

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