Місто залишилося без удару проти Кришталевого палацу, прем'єр затягує

«Манчестер Сіті» залучив без результат у своєму візиті до Крістал Пелес (11-й) і подивіться, як їх ня різниця зменшується до 4 очок перед турнірною табличною табличною табличною табличною табличною ставкою Прем'єр-ліги порівняно з Ліверпулем, який також має на один менше

Після 29 зіграних ігор, Місто набрало 70 очок, за 66 «Червоні», який зіграє пізній матч наступної середи проти «Арсеналу» (4-й).

Різниця між двома верхніми в Премірі звужується, як зіткнення між двома підходами на день 32 туру.

Захист Кришталевого палацу знову виграла матч проти атаки «Громадянин», як це сталося в першому раунді, з перемогою для лондонців 2:0, тому вони будуть єдиною командою в прем'єрі, яка не отримає міських голів в цьому сезоні.

Як завжди з командою Пеп Гвардіоли, відвідувачі контролювали матч і всіляко намагалися зламати захист «Орла», але не знайшовши провини за 90 хвилин.

Два постріли до лісу Жоао Кансело (28) та Кевіна де Брюйн (56) були найкращими шансами для міста.

Результати матчів 29-го туру чемпіонату Англії з футболу, а також турнірна таблиця:

- Субота:

Брайтон - Ліверпуль 0 - 2

Брентфорд - Бернлі 2 - 0

«Манчестер Юнайтед» - Тоттенхем 3 - 2

Вест Хем - Астон Вілла 2 - 1

«Челсі» - Ньюкасл 1 - 0

Лідс - Норвіч Сіті 2 - 1

Евертон - Вулвергемптон 0 - 1

Саутгемптон - Уотфорд 1 - 2

«Арсенал» - Лестер 2 - 0

- Понеділок:

Крістал Пелес - Манчестер Сіті 0 - 0

Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГФ ГК Діф

1. Манчестер Сіті 70 29 22 4 3 68 18 50

2. Ліверпуль 66 28 20 6 2 73 20 53

3. Челсі 59 28 17 8 3 57 19 38

4. «Арсенал» 51 26 16 3 7 43 29 14

5. «Манчестер Юнайтед» 50 29 14 8 7 48 40 8

6. Вест Хем 48 29 14 6 9 48 36 12

7. Вулвергемптон 46 29 14 4 11 29 23 6

8. Тоттенхем 45 27 14 3 10 42 35 7

9. Астон Вілла 36 28 11 3 14 41 39 2

10. Саутгемптон 35 29 8 11 10 36 45 -9

11. Крістал Пелес 34 29 7 13 9 39 38 1

12-й Лестер 33 26 9 6 11 40 45 -5

13. Брайтон 33 28 7 12 9 26 34 -8

14. Ньюкасл 31 28 7 10 11 32 48 -16

15-й Сполучені 30 29 8 6 15 32 45 -13

16. Лідс 26 29 6 8 15 31 65 -34

17. Евертон 22 26 6 4 16 28 47 -19

18. Уотфорд 22 29 6 4 19 29 55 -26

19. Бернлі 21 27 3 12 12 22 38 -16

20. Норвіч Сіті 17 29 4 5 20 18 63 -45

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