Брюссель передбачає, що європейська економіка не виросте на 4% очікуваних цього року

Брюссель, 14 мар Європейська комісія очікує, що економіка єврозони зросте в цьому році менше 4%, очікуваних у лютому через вплив російського вторгнення в Україну, що підвищить ціни на сировину, посилить проблеми з поставками та породить невизначеність. «Поки рано мати чіткий показник обсягу цього впливу, але зрозуміло, що наш зимовий прогноз, в якому ми прогнозували зростання на 4% на цей рік, зараз здається занадто оптимістичним», - сказав єврокомісар з економіки Паоло Гентілоні на прес-конференції після зустрічі Єврогрупи. Міністри економіки та фінансів єврозони проаналізували в понеділок у Брюсселі економічний вплив кризи в Україні та санкції, введені проти Москви, з метою узгодження відповіді та керівництва їх бюджетною політикою до 2023 року. Гентілоні пояснив, що на зростання європейського ВВП вплине зростання цін на газ і нафту, а також пшеницю, збільшення проблем з пропозицією, прорив торговельних зв'язків і збільшення невизначеності, що вплине на довіру економічних суб'єктів. Криза також створить «значні фіскальні витрати» для держав від підтримки України, збільшення витрат на оборону, допомоги біженцям або заходи, щоб стати менш залежними від російської енергетики або впоратися зі зростанням цін, додав він. Віце-президент з економічних питань уряду Іспанії Надія Кальвіньо заявила після прибуття на зустріч, що хоча «ще рано» оцінювати економічний ефект кризи, «всі агентства погоджуються, що Іспанія є однією з країн, які найменше піддаються агресії проти України та тому одна з країн, для яких очікується менший економічний вплив». Однак він визнав, що «атака» вже має «вплив» на подорожчання енергії та деякої сировини, деякі «дуже важливі» для агропродовольчого сектору, і тому він виступав за «рішучі та єдині» дії ЄС, щоб пом'якшити удар з точки зору зростання та інфляції. У цьому контексті Єврогрупа підтримала керівні принципи фіскальної політики, представлені кілька днів тому Європейською комісією, яка виступає за коригування економічної реакції на обставини та залишаючи двері відкритими для збереження європейських правил фіскальної дисципліни замороженими у 2023 році, якщо цього вимагає ситуація, щось які будуть оцінені навесні. Вони також виступають за те, щоб найбільш сильно боргові країни, включаючи Іспанію, здійснили поступове фіскальне коригування наступного року «якщо дозволять умови», і що держави з нижчим рівнем боргу зосереджуються на збільшенні інвестицій, але наполягають на тому, що ці вказівки можуть бути переглянуті відповідно до обставин. НАЧАЛЬНИК lpc-asa/оголошення (Більше інформації про Європейський Союз на euroefe.euractiv.es)