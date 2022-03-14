Boric прагне сприяти «деідеологізованому» латиноамериканському голосу

Новий президент Чилі Габріель Боріч у понеділок захистив регіональні рішення міграційної кризи, породженої венесуельським виходом, та сприяти латиноамериканському економічному та екологічному порядку денному, незалежно від політичних споріднень країн.

На своїй першій прес-конференції з міжнародними кореспондентами 36-річний лівий президент підкреслив, що Чилі «латиноамериканець», що він зацікавлений в тому, щоб бути частиною регіону. Ці заяви виділяються з заяв його попередника, консервативного Себастьяна Піньєри (2010-2014 та 2018-2022 рр.), який до соціальної кризи 2019 року стверджував, що його країна була «оазисом».

«Для Латинської Америки необхідно і важливо в черговий раз мати голос у світі, який довгий час ми його втрачаємо», - сказав президент, який вступив на посаду в п'ятницю.

«Це, звичайно, не залежить від однієї людини, ми будемо смиренно внести свій внесок у цьому напрямку в регіоні», - сказав він.

Борич сказав, що «ми повинні припинити створювати організації, засновані на ідеологічних спорідненнях нинішніх лідерів».

«У цьому сенсі Просур, Унасур або Група Ліма та серія акронімів, які ви знаєте, де їх часто групують відповідно до спорідненості, (...) показали, що вони не служать для об'єднання нас або просування інтеграції», - додав він.

«Наші відносини з країнами є інституційними», - сказав він, не приховуючи своєї спорідненості з бразильцем Луїсом Інасіо «Лулою» да Сільвою; з колумбійським лівим кандидатом Густаво Петром, або з постулатами Руху за соціалізм (MAS) в болівійському уряді.

- Міграційна криза -

Зіткнувшись з міграційною кризою, яку Чилі переживає на кордоні з Болівією, де тисячі людей вступили через підпільні переходи з кінця 2020 року, в основному з Венесуели, Борич заявив, що це питання, яке нинішня влада аналізує з моменту виборчої перемоги лівих в грудні.

Вони вивчили систему квот, впроваджену Європейським Союзом, «у зв'язку з кризою, що виникла в результаті війни в Сирії, яка, як ми знаємо, є найбільшим виходом у світі на даний момент», - сказав він.

Він сказав, що незабаром розповість про це зі своїми латиноамериканськими однолітками.

У міграційній кризі «у цьому випадку понад шість мільйонів людей, які іммігрували зокрема з Венесуели, тягар не може впасти на одну або групу країн», - сказав він, посилаючись на Колумбію, Перу та Чилі.

«Ми повинні висловити латиноамериканську солідарність, і там відіграють роль всі країни регіону, Бразилія, Аргентина, Уругвай, Парагвай, а також Болівія», - додав він, уточнивши, що це пропозиції, які слід поставити на стіл у багатосторонньому діалозі.

- Повільний, без «зарозумілості» -

Президент, який повторив, що не прийшов до влади з відновлювальними духами, також посилався на екологічну проблему та торгово-енергетичні угоди.

«Наш уряд буде урядом, який стикається з кліматичною кризою, ми збираємося просуватися в більшій конверсії до відновлюваної енергії, в більш ефективному використанні ресурсів, сподіваємось, рухаючись до трансформації моделі розвитку, сумісної та стійкої з природою», - сказав він.

Щодо торговельних договорів він виступав за те, щоб їх переглядали та обговорювали між сторонами, але запевнив, що його уряд «сильно вірить у багатолатералізм».

«Тут не буде односторонніх оглядів договорів. Ми поважаємо і будемо поважати взяті на себе зобов'язання. Ми сказали, що ми хотіли б з нашими колегами покращити деякі аспекти», - сказав він.

Очікування серед населення високі в соціальному плані і порівнюються з очікуваннями часу соціалістичного президента Сальвадора Альєнде (1971-1973), тому Борич сказав: «Глибокі зміни повільні, і ми повинні діяти без зарозумілості».

«Я вважаю, що ми будуємо на тому, що будувалося раніше, і тому глибокі зміни, з якими ми хочемо зіткнутися, починаються не з нуля. Тут ми не говоримо про відновлення, це більше схоже на великий океанський лайнер, який, коли ви робите поворот, ви рухаєтесь досить повільно (...), тому тримайте керма дуже стійким», - сказав він.

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