Борний закликає до «регіональної інтеграції» з поширених причин, таких як венесуельська криза

Сантьяго де Чилі, 14 мар Президент Чилі Габріель Боріч оголосив у понеділок основні напрямки своєї зовнішньої політики та підтвердив своє бажання рухатися до регіональної інтеграції, щоб Латинська Америка «знову матиме голос у світі». На прес-конференції з іноземними кореспондентами в Ла-Монеді молодий президент розповів про масовий вихід венесуельців, кліматичну кризу, відносини з Болівією на порозі слухань річки Сілала, війну в Україні та необхідність побудови міцних і міцних регіональних організацій. «Ми повинні припинити створювати організації, засновані на ідеологічних спорідненнях нинішніх лідерів», - сказав Борич, який у віці 36 років став наймолодшим президентом в історії Чилі в п'ятницю. Форуми, такі як «Prosur, Unasur або Lima Group», що складаються виключно з урядів одного політичного знака, «показали, що вони не служать для об'єднання або просування інтеграції», - додав прогресивний правитель. Колишній студентський лідер запевнив, що регіональна інтеграція є «важливою» для вирішення спільних проблем, таких як венесуельська криза та вихід понад 6 мільйонів громадян з цієї країни до інших сусідніх країн, таких як Колумбія, Перу, Еквадор та Чилі. Борич, який був критичним з початку президентської гонки з режимами Венесуели, Куби та Нікарагуа, поставив на стіл можливість запровадження «квотної системи» в регіоні, аналогічну започатковану Європейським Союзом з масовим виходом біженців після війни в Сирія. «Я думаю, що це те, де ми всі могли б виграти, обидві країни, які поглиблять нашу співпрацю, так і багато мігрантів, які роблять це в ситуації великого відчаю», - додав він. Чилі протягом року переживає безпрецедентну міграційну кризу, сотні венесуельців щодня в'їжджають через несанкціоновані прикордонні переходи на кордоні з Болівією та кемпінгу в прикордонних містах, де також були зафіксовані епізоди ксенофобії. БОЛІВІЯ, ЕСКАСУ І РОСІЯ Президент, який підтвердив, що його перша офіційна поїздка за кордон буде до Аргентини на дату, яку ще не підтвердили, також посилався на конфлікт, який існує десятиліттями з Болівією, і закликав свого колегу Луїса Арсе відновити відносини між двома країнами. «У нас є багато елементів інтеграції, з якими ми можемо працювати. Відновлення дипломатичних відносин - це точка прибуття, я хотів би туди переїхати, це просто залежить від волі обох сторін», - сказав він. У березні 1978 року Болівія розірвала дипломатичні відносини з Чилі і з цієї дати обидва мають відносини виключно на консульському рівні, без посольств. Причиною став провал територіальних переговорів, які відбулися через суперечку про морем Болівії, яка втратила свої береги на користь Чилі в кінці 19 століття, під час Тихоокеанської війни. «Чилі не веде переговори про свій суверенітет, як я думаю, що жодна країна не робить», - додав він через кілька днів після початку, 1 квітня, у Міжнародному суді юстиції в Гаазі (ICJ), звинувачення в позові Чилі проти Болівії через річку Сілала. З інших питань міжнародної політики, Boric пообіцяв підписати перед наступним COP27 Угоду Ескасу, вважається першим екологічним пактом в Латинській Америці і першим у світі, який містив конкретні положення про захист захисників навколишнього середовища. Його попередник, консервативний Себастьян Піньєра, був одним з головних водіїв та переговорників договору протягом першого терміну (2010-2014 рр.) і закликав решту країн ратифікувати його, поки наприкінці другого терміну він не змінив свою позицію. Під час російського вторгнення в Україну Борич визнав, що він «дуже стурбований» і заявив, що голосування Чилі в міжнародних організаціях «буде санкціонувати Росію». «Ми будемо мати чітку позицію поваги до прав людини, поваги до міжнародного права, смиренно заохочувати наші зусилля щодо сприяння діалогу та припинення бойових дій, і ми говоримо з представником України в Чилі, щоб побачити, як ми можемо надати певний рівень допомоги», - підсумував він. НАЧАЛЬНИК SSB-JM-МММ/ПНМ/ЛЛЛ (фото) (відео)