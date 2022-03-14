Спортсмени та персонажі шоу-бізнесу залишилися поза Колумбійськими конгресом

Богота, 14 мар Кілька неполітичних діячів, які прагнуть досягти Сенату Колумбії чи Палати представників, зазнали невдачі у спробі на законодавчих виборах у неділю, мрія, для якої слави було недостатньо. Однією з тих, хто втратив місце, була Ванесса Олександра Мендоса, яка 20 років тому була обрана Міс Колумбія і яка стала першою афро-нащадкою, яка представляла країну в Міс Всесвіт. Мендоса була одним із листів правого Демократичного центру партії Сенату, але, хоча її обличчя знайоме багатьом колумбійцям, цього було недостатньо, щоб захопити електорат, який бачив її кілька разів поряд з колишнім президентом Альваро Урібе, главою цієї сили. Мендоса коротко обіймала місце в Палаті представників у 2017 році, що представляє las negritudes після того, як Мойзес Ороско залишив цю посаду рішенням Національної виборчої ради (CNE), яка анулювала його вибори. Також не було прагнення поліцейського у відставці Джона Френка Пінчао, який у 2007 році врятувався від партизанів FARC після майже дев'яти років викрадення людей і був кандидатом на партію Oxygen Green на чолі з Інгрідом Бетанкур, його бранським супутником. Така ж доля спіткала у відставці генерала поліції Луїса Мендієти, кандидата в Сенат Демократичний центр, який закріпив свою кампанію, запропонувавши підвищення зарплати та більше освіти для силових структур. Мендієта також була викрадена більше дванадцяти років FARC і завжди критикувала той факт, що його викрадачі знаходяться в Конгресі, тоді як жертви, як він, не отримали достатньої уваги. НЕДОСТАТНЬО, ЩОБ БУТИ ВІДОМИМ АБО ВІДОМИМ Ана Вікторія Белтран, запам'яталася своїм виступом у мильній опері «Padres e Hijos», не дійшла до Палати представників в ім'я Нового лібералізму, партії, заснованої вбитим політичним лідером Луїсом Карлосом Галаном Сармьєнто. Що стосується нового лібералізму, журналіст Мабель Лара, який був найвищим списком для Сенату, теж не спокушала електорату і залишилася осторонь. Дві слави колумбійського олімпійського спорту, c та Jackeline Renteria, також не змогли досягти необхідних голосів, щоб зайняти місце в Сенаті та Палаті представників відповідно. Ібаргуен, лауреат срібної медалі на Олімпіаді в Лондоні 2012 року та золота в Ріо 2016, був найвищим списком правого U. Рентерія, бронза в Пекіні 2008 та Лондоні 2012 року, також була однією з листів U в Вальє-дель-Каука. Менш відомою була Фідлія Суарес Тірадо, яка хотіла дістатися до Верхньої палати рукою Ліберальної партії, не відмовившись від своєї торгівлі: секс-працівника. У 55 років Суарес вважає, що його союз потребує «гарантій та захисту наших фундаментальних та трудових прав як людей, які виконують роботу, яка є найстарішою у світі», і саме тому він продовжуватиме боротися, не відмовляючись від своєї професії. Протилежною стороною попередніх була «ютубер» Джота Пе Ернандес, яка в неділю стала третім найбільш голосуванням кандидатом у Сенат з промовою проти уряду та на користь соціальних рухів. Джота Пе, ім'я якої Джонатан Ферлі Пулідо Ернандес, є «творцем політичного цифрового контенту», а також «активістом соціальних медіа та політичним лідером», як визначено його власним формуванням, коаліцією «Зеленого альянсу та Центру надії», і має понад 1,16 мільйона підписників на YouTube та понад 65 600 в Інстаграм.