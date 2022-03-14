Сенат Аргентини розпочинає лікування за угодою МВФ за боргом 45 мільярдів доларів США

Сенат Аргентини розпочав цього понеділка, щоб обговорити проект угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про реструктуризацію боргу південноамериканської країни на суму близько $45 млрд, який вже затверджений Палатою депутатів.

«Ми вітаємо цей процес і заохочуємо прийняття рішень у часи та способи, які дозволяють Аргентині в цьому дуже складному глобальному контексті; щоб мати можливість продовжувати будувати певні відносини», - сказав міністр економіки Мартін Гусман, виступаючи з сенаторами бюджетного комітету.

Уряд сподівається, що Сенат дасть остаточне схвалення кредитної програми на пленарному засіданні цього тижня, після його затвердження минулої п'ятниці в депутатах 204 голосами за, 37 проти та 11 утримань.

Для того, щоб ця угода між урядом Альберто Фернандес (центрліворуч) та співробітниками МВФ набула чинності, вона повинна бути ратифікована Аргентинським конгресом та радою директорів міжнародної організації.

«Наш уряд несе відповідальність за побудову визначеності в умовах невизначеностей», - наполягав Гусман, посилаючись на війну в Україні, яка призводить до зростання ціни на сировину, що, на думку уряду, посилить інфляцію Аргентини на 50% у 2021 році, одна з найвищих у світі.

Угода буде використана для рефінансування боргу за угодою stand-by, наданої в 2018 році Аргентині під час уряду ліберального Маурісіо Макрі, який очікує погашення близько 19 мільярдів доларів цього року та ще 20 мільярдів доларів у 2023 році, на додаток до ще 4 мільярдів доларів у 2024 році.

Нова розширена програма об'єктів розширює умови оплати, передбачає 10 квартальних оглядів і чотирирічний пільговий період. Виплати повинні проводитися з 2026 по 2034 рік.

Нова угода, описана МВФ як «прагматична і реалістична», зобов'язує Аргентину скоротити свій фіскальний дефіцит з 3% поточного ВВП до 0,9% до 2024 року.

Проект розділив правлячий альянс Frente de Todos, один із секторів якого проголосував проти, крім радикального лівого та правого, який визначається як лібертаріанський, який виступав проти.

Після ратифікації угоди Аргентина отримає першу виплату близько 9,8 мільярда доларів, що послужить виплатою терміну 2,9 мільярда, що очікується між 20 і 22 березня, а також для зміцнення своїх міжнародних резервів.

Керівник штабу Хуан Манзур, також присутній у Сенаті, підкреслив, що «нормалізація економічних та фінансових відносин з Грошово-кредитним фондом та уникнення дефолту дозволить доброчесно артикуляції між нашими можливостями та продуктивним потенціалом та зростаючими глобальними вимогами».

Міжнародні резерви Аргентини становлять $37,3 млрд, але ліквідні запаси знаходяться на критичному рівні.

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