Анчелотті та титул ліги: «У нас є перевага, і це добре»

Пальма, 14 Мар Карло Анчелотті, тренер «Реала», висловив своє задоволення від гучної перемоги своєї команди проти Майорки (0-3) на стадіоні Son Moix, і запевнила, що «мати десятиочковий лідер» у чемпіонському чемпіонаті «добре». «Нічого не змінюється (залишилося десять раундів), у неділю (проти ФК «Барселона») ми повинні виграти і скористатися тим, що команда робить дуже добре фізично», - сказав італійський тренер. На питання про те, чи була ЛаЛіга на десять очок попереду Севільї, Анчелотті відповів іронією: «Я знаю, як втратити фінал Чемпіона (Мілан проти «Ліверпуля»), вигравши 3-0, і це сталося», - сказав він. Мадрид закінчив гру на Майорці з пораненими Карім Бензема, Родріго і Менді. «Ми оцінимо це в найближчі кілька днів. Родриго має сильний удар, Ферланд (Менді) пішов у відставку через навантаження на викрадачів, а Карім не відчував себе добре після стрибка», - пояснив він. Що стосується суворого маркування Пабло Маффео Vinicius та напруженості в деяких точках матчу, Анчелотті запевнив, що гравець «не мав наміру завдати шкоди». «Це правда, що контактів було багато, але рефері мав рацію з справедливими рішеннями у дуже конкурентному та правильному матчі наприкінці. Я вийняв Вальверде і Каземіро, щоб уникнути більшої кількості карт», - сказав Карло Анчелотті.