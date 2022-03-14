Алькараз летить проти Баутіста, щоб досягти восьмого раунду індійського Уеллса

Іспанець Карлос Алькарас, одна з великих обіцянок світового тенісу, переміг свого співвітчизника Роберто Баутіста в понеділок у двох швидких сетах і стояв у раунді 16 індійських Веллс-Мастерс 1000.

18-річний Алькараз переміг 33-річного Баутіста 6-2 і 6-0 всього за 66 хвилин гри на треку 3 в Індійському Уеллс (Каліфорнія).

Іспанець, номер 19 в рейтингу ATP, вдруге досягає другого туру Masters 1000 після паризького турніру в 2021 році.

Його суперником на цьому перетині стане росіянин Данило Медведєв, світовий номер один, або француз Гаель Монфілс, який зустрівся в понеділок в індійському дворі центру Wells.

ГБВ/ол