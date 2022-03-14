Близько 600 еквадорців були репатрійовані з України

Близько 600 еквадорців, багато з них студенти, які втекли від війни в Україні, були репатрійовані на трьох гуманітарних рейсах, зафрахтованих Кіто. Про це повідомив у понеділок міністр закордонних справ Хуан Карлос Голгін.

«Ми досягли своєї мети - привести більшість еквадорців в цілості й схоронності», - сказав дипломат після прибуття третього і остаточного гуманітарного рейсу, на якому подорожували 143 еквадорців.

Ольгуїн додав, що «ми також маємо контакт з тими, хто вирішив за власну відповідальність, рішення та свободу залишитися там».

Кіто розмістив близько 850 еквадорців в Україні, де вони представляли трьох з десяти латиноамериканців, після початку вторгнення Росією 24 лютого.

10% з них мали термін дії паспортів або їх не мали, оскільки вони були проведені українськими університетами, повідомляє Голгуїн.

Гуманітарні рейси з Еквадору, які прибули з 4 березня і на яких подорожували близько 50 колумбійців, перуанців та українців, виїхали в основному з Польщі, де сотня еквадорів, які уникли війни, залишаються самі по собі.

Ще 53 досі знаходяться в Україні, а ще сто були розташовані в таких країнах, як Угорщина, Словаччина та Іспанія.

Понад 2,8 мільйона людей вже втекли з України, згідно з даними в понеділок, в день, коли Кремль не виключив «взяти повний контроль» над великими містами, які вже оточені, що спричинить за собою великий військовий наступ.

СП/ДГА