2-0. Галатасарай попереджає Барселону

Sports Writing, 14 Mar Galatasaray випустив попередження до Барселони з трьома днями залишилися на другий раунд Ліги Європи, що команда Barça виграла наступного четверга в Алі Самі Єна, після того, як побив Бешикташ 2-1 в понеділок в стамбульському «дербі». Тріумф, в якому пара, що складалася з єгипетського нападника Мостафи Мохамеда і нападника Керема Актуркоглу, який підписав два голи місцевої команди, зіграв провідну роль. Якщо протягом 22 хвилин гри Актуркоглу не пропустив чудовий пропуск від Мохамеда, який зумів допомогти своєму товаришеві по команді, незважаючи на те, що його оточили в районі трьома суперницькими оборонами, встановити 1-0 з насильницьким пострілом, то в 32-му турецький інтернаціональ знову продемонстрував свою здатність закінчити. Керем Актуркоглу попрямував в мережі на 2-0 після того, як скористався новим хрестом єгипетського Мостафи Мохамеда, який не витрачав свій величезний корпахон, щоб вкрасти м'яч у Бешиктаса Умута Мерас. Насправді, арбітр повинен був вдатися до арбітражу відео, щоб перевірити, що Мохамед не попався у своїй суперечці з захисником Бешиктаса, перш ніж назвати мету дійсною. Партнерство, яке доведеться враховувати Барселоні, яке не могло пройти нічию (0-0) в першому матчі, зіграного минулого тижня в Камп Ноу, якщо він не хоче мати проблем з іспанцем Доменеком Торрентом. І це те, що тренерГалатасараю здається зрозумілим, що ключ до можливості подолати іспанську команду полягає в парі, яка складається з Актуркоглу та Мохамеда, яких Торрент надав добре відпочити у першій половині. Обставина, яку Бешикташ не пропустив, щоб закрити розрив з п'ятьма хвилинами, що залишилися, щоб піти з голом (2:1) захисника Рідвана Йилмаза, який не зміг перешкодити перемозі Галатасарая, який досягне матчу з Барселоною після перемоги над своїм вічним суперником. JV/jl