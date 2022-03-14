0-0. Гуаіта і стовпи сигналізує місто

0-0 «Манчестер Сіті» проти Крістал Пелес, їх другий спотикається за останні чотири дні, ще більше схвильував боротьбу за «прем'єр», з командою Пеп Гвардіоли лише чотири очки, ще один матч, над Ліверпулем, після відчайдушних вправ неефективності понеділка на Вісенте Гол Гуайти, стіна, недоступна для лідера, який також вдарив по посту два м'ячі в повторній облозі, що лондонська команда чинила опір як могла. Ліверпуль вже переслідує Місто, який відчуває свою лідерство в повітрі. Якщо «червона» команда виграє свій очікуваний матч, вони будуть на відстані одного очка від першої позиції, яка нещодавно здавалася неприступною. Це вже, безсумнівно, так, адже команда «Манчестер» чотири дні тому поступилася «Тоттенхему» і не пройшла його повз матчу, як би вони не наполягали, проти Кришталевого Пелеса в останньому матчі двадцять дев'ятого туру. У нього залишилось дев'ять. Місто проявило честолюбство. Але напав він безуспішно. Немає кращої демонстрації, ніж спосіб, яким він зіткнувся з матчем, з яким він натиснув з самого початку гол іспанця Вісенте Гуаїта, який навіть не дав йому ні секунди, щоб розслабитися, з виразним володінням своїм контролем і з низкою спроб, які перевищили півгодини, вже перевищили десять: дванадцять... І чотири в кадрі, як дивовижний ресурс Кевіна де Брюйн, який відштовхнув воротаря. Цей запис не включав постріли Ряда Магреса, сантиметри, або довгий постріл Кансело проти посту. Клуб тремтів і Кришталевий палац, замкнений на його території, але з якимось спорадичним відгуком, енергійний, як тільки відчув можливість якось вдарити гол Едерсона, як тільки йому вдалося відновити м'яч, дуже зрідка, на протилежному полі, як Манчестер Сіті представив його протягом першого тайму без мети. Без всякого попадання відвідувачів, кредитори якогось роду. Також у другій половині. Це було не те саме, тому що постановка його опонента була не такою контрольованою, як раніше, але у неї були дві головні герої: el poste та Guaita. За таким порядком. De Bruyne отримав великий пропуск від Джека Grealish і вдарив постріл, який знову відбив палицю. Мало того, але відмова був закінчений Махрезом у напрямку мети, поки Гуайта не втрутилася знову, чия рука була чудотворною. Тоді у Бернардо Сільви був інший варіант. На дюймах це не було метою. У Місті вже були нерви. Про це свідчив Родрі, який дорікав Куяте, який кинувся після фолу Де Брюйн в півзахисті. Лідер «прем'єра» вже був у гонці проти часу, недовірливий проти 0-0, який він не пройшов проти Кришталевого палацу. Є Ліга. Ліверпуль переслідує його чотири очки, з однією грою вниз. Команда Гвардіоли, яка не внесла жодних змін протягом 90 хвилин, вже попереджена. - Технічний аркуш: 0 - Крістал Пелес: Гуаіта; Клайн, Гехі, Андерсен, Мітчелл; Куяте, Шлупп; Олізе (Едуард, № 65), Галлагер, Заха; Матета (Еєв, № 65). 0 - Манчестер Сіті: Едерсон; Уокер, Камені, Лапорте, Кансело; Де Брюйн, Родрі, Бернардо Сільва; Магрес, Фоден, Хріаліш. Арбітр: Мартін Аткінсон. Він наставляв місцевих жителів Куяте (м. 43) і Галлахера (м. 82) і відвідувача Гріаліш (м. 53). Інциденти: Матч з двадцять дев'ятого туру Прем'єр-ліги, зіграв в парку Селхерст перед близько 25 000 глядачів. НАЧАЛЬНИК id/арх