Un pueblo pesquero y un edificio de lujo: dos lugares que se hicieron famosos en Nueva York gracias a la televisión

Montauk, que muestra la serie The Affair (Getty Images)

Los fanáticos de Netflix seguramente han visto una extraordinaria serie que mezcla misterio, romance y relaciones humanas que se llama The Affair, creada por Sarah Treem y Hagai Levi y que fue estrenada hace 7 años, en octubre de 2014.

The Affair explora los efectos emocionales de una relación extramarital entre Noah Solloway y Alison Bailey (Dominic West y Ruth Wilson) después de que los dos se conocen en la ciudad turística de Montauk, en Long Island.

El pueblo turístico Montauk, en Long Island (Getty Images)

Noah es un profesor de instituto en Nueva York y alumno del Williams College que ha publicado una novela y está empezando a trabajar en su segundo libro. Está felizmente casado y tiene cuatro hijos, pero resiente la dependencia económica que tiene de su suegro, un escritor de éxito.

Alison es una joven camarera que intenta rehacer su vida y su matrimonio tras la muerte de su hijo. Los Solloway hacen una parada en su camino hacia la casa de los suegros de Noah para comer algo en el restaurante The Lobster Roll en donde trabaja Allison y allí comienza todo.

El faro de Montauk, una típica postal de la zona (Getty Images)

La historia del affair se cuenta por separado, con sesgos de memoria distintos, desde las perspectivas de Noah y Alison. Cada capítulo se ve desde la perspectiva de uno y otro.

En la segunda temporada, la narrativa se amplía para incluir las perspectivas de sus primeros cónyuges, Helen Solloway (Maura Tierney) y Cole Lockhart (Joshua Jackson) mientras avanzan en sus separaciones y todo lo que conllevan.

The Affair explora los efectos emocionales de una relación extramarital después de que los dos se conocen en la ciudad turística de Montauk, en Long Island

La posterior muerte del hermano de Cole, Scott (Colin Donnell), y la consiguiente investigación policial y juicio criminal, se exploran con breves escenas futuras al final de la mayoría de los episodios.

La serie ganó el Globo de Oro como Mejor Serie Dramática y Ruth Wilson ganó el premio a Mejor Actriz de serie de TV (Drama) en la 72ª gala de los Globos de Oro en 2015. En la 73ª gala de los Globos de Oro en 2016, Maura Tierney ganó el premio a Mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme.

The Affair nos da el pie para proponer un recorrido desde NYC hasta Montauk. Es un viaje a través de Long Island de poco más de 3 horas (casi 200 km). El viaje también puede hacerse en tren, que es una buena opción. El ferrocarril de Long Island (LIRR) ofrece una ruta de tren de Nueva York a Montauk. En Nueva York, el LIRR se detiene en Penn Station, la estación de tren en Midtown West que va desde la calle 30 a la 34. La entrada principal está en la 7th avenue y la 34th street, lo que la convierte en una ruta conveniente desde Nueva York a Montauk.

Otra alternativa es el Hampton Jitney. Es posible que lo reconozca por Sex & the City: el Hampton Jitney es una ruta de autobús que lleva a los ansiosos neoyorquinos a todos los lugares principales a lo largo del lado atlántico de Long Island. Hasta Montauk cuesta U$S 51 ida y vuelta, y se tarda un poco menos de tres horas.

El punto es que una vez en el pueblo de Montauk es mejor tener auto. Una bicicleta también funciona, hay varias tiendas de alquiler de bicicletas en Montauk, pero la más popular es Montauk Bike Shop. Al igual que con muchos lugares populares en el verano, asegúrese de llegar temprano todos los días para alquilar su bicicleta, pero honestamente, las distancias entre los principales lugares de interés en Montauk son suficientes para que el auto sea una ventaja importante.

Después de un asesinato que ocurre en su próspero edificio de departamentos del Upper West Side, The Arconia, los tres vecinos deciden iniciar su propio programa que cubre su investigación del asesinato

Por eso si optas por el tren o el bus, podes alquilar un auto en el pueblo para pasar un fin de semana.

Montauk es una combinación de ciudad turística y escondite para los neoyorquinos . Como tal, tienen una combinación peculiar de lugares para comer y beber que ofrecen comida aceptable con excelentes vistas y joyas ocultas que te sorprenderán. No te olvides de estar atento a las cervezas artesanales locales, como Montauk Brewing Company y Blue Point Brewing Company, disponibles en la mayoría de los lugares.

Montauk es perfecto para un viaje de fin de semana porque hay muchas formas de gastar tu tiempo, pero no tantas como para sentir que te las perdiste si no pudiste verlas. También habrá cosas que disfrutes tanto que querrás volver en el futuro.

El pueblo está rodeado por el Long Island Sound y el Océano Atlántico. ¿Querés hacer un crucero al atardecer? Mon Tiki puede hacer eso por vos. ¿Sos un fanático de la pesca? Anda hasta la playa para conseguir los mejores tours de pesca con Double D Charters. También se puede hacer paddle surf con Sunset Surf Shack.

Si bien no es una gran actividad, sin duda vale la pena explorar el puerto de Montauk. Se pueden ver colas de atún clavadas a lo largo de muchos de los pilones en días exitosos de pesca, y ver a las gaviotas acosando al pescador mientras limpian la captura del día. Se puede caminar hasta la ensenada para ver los diversos barcos que entran y salen durante todo el día.

The Arconia existe en la realidad. No con ese nombre, pero la propiedad es un exclusivo edificio de altísimo nivel en NYC. Su nombre real es The Belnord

Otro imperdible es el Parque Estatal Montauk Point. Allí se puede mirar hacia el Atlántico desde la punta de Montauk Point. También tendrás la oportunidad de ver el faro de Montauk Point, que data de 1796 y cuya construcción fue autorizada por el presidente George Washington.

Hay una razón por la que los neoyorquinos viajan en masa a los Hamptons y Montauk durante todo el verano: las playas.

Ir a la playa es una manera maravillosa de pasar el día, especialmente en el corazón del verano, cuando el agua se calienta y se puede disfrutar nadando en el mar. También podés hacer surf aprovechando las olas cerca de la playa de Ditch Point e investigar muchas otras oportunidades de diversión en el resto de la playa, donde los complejos turísticos están más cerca de la línea de flotación.

Only Murders in the Building, conocida en algunos países de habla española como Solo asesinatos en el edificio, es una serie de televisión de comedia de misterio estadounidense creada por Steve Martin y John Hoffman. La primera temporada de diez episodios se estrenó en Hulu el 31 de agosto de 2021 y en la Argentina puede verse por Star+.

Es la historia de tres extraños (interpretados por Martin, Martin Short y Selena Gómez) que comparten la obsesión por un verdadero podcast sobre crímenes. Después de un asesinato que ocurre en su próspero edificio de departamentos del Upper West Side, The Arconia, los tres vecinos deciden iniciar su propio programa que cubre su investigación del asesinato.

La serie ha recibido elogios de la crítica, con especial énfasis en su enfoque cómico de la ficción policial y las actuaciones de los actores principales. En septiembre de 2021, la serie se renovó por una segunda temporada.

El punto es que The Arconia existe en la realidad. No con ese nombre, pero la propiedad es un exclusivo edificio de altísimo nivel en NYC. Su nombre real es The Belnord y se encuentra inscripto en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde el 23 de abril de 1980.

Fue diseñado en 1908 por el estudio de arquitectura de Hiss and Weekes. Tiene 13 pisos de altura y presenta elementos decorativos de estilo renacentista italiano. Cuenta con dos arcos enormes de dos pisos que brindan entrada a un patio interior con jardines paisajísticos y una fuente original que fue restaurada de acuerdo a cómo lucía a principios de 1900.

The Belnord es uno de los pocos edificios de apartamentos de bloque completo en Nueva York. Al igual que otros edificios de bloque completo, como The Apthorp, el Belnord está construido alrededor de un gran patio interior ajardinado. El patio de Belnord se encuentra entre los más grandes de la ciudad.

Entre los residentes notables se encontraban el escritor Isaac Bashevis Singer, el actor Zero Mostel y el empresario de jazz Art D’Lugoff. También vivió allí Walter Matthau.

El edificio fue adquirido por Extell Development Company en 1994 por U$S 15 millones. En marzo de 2015, la parte residencial del edificio se vendió a HFZ Capital Group por U$S 575 millones. HFZ contrató al arquitecto Robert A. M. Stern para renovar 95 de los departamentos del edificio, que se vendieron como condominios por un valor total de más de U$S 1.350 millones.

El edificio tiene 175 departamentos (con decoración estilo Luis XV y terminaciones de caoba) y acceso a áreas comunes con amenities como una cancha deportiva de dos pisos, un gimnasio preparado para hacer yoga, un kid’s corner, un salón de juegos para adultos y otro común de entretenimientos que incluye la posibilidad de recibir catering.

Los departamentos cuestan entre 2 y 12 millones de dólares y se destacan por la altura de sus techos, sus pisos de roble blanco, sus hogares de leña y los electrodomésticos Gaggenau.

Esperamos que en tu próximo viaje a New York puedas disfrutar de estas dos opciones y recrear en tu mente las escenas que viste en la tele.

