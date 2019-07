Todos nos adaptamos a los cambios. Hoy podés generar una app y con poco más una empresa. Airbnb es un negocio complementario al hotelero, no necesariamente es competencia directa. Airbnb de pronto puede ofrecer características que los hoteles no pueden, es bastante flexible. Ahora, la experiencia de un hotel no es la misma que un Airbnb. Y la seguridad de un hotel no es la misma a la de un Airbnb y me refiero también a incendios, detectores de humo, etcétera, etcétera, etcétera.