Sean es Ingeniero Agrónomo, y mientras estudiaba, trabajaba con su padre en una empresa que se encargaba de hacer imágenes satelitáles y fotografía aplicada a la agricultura. Luego, fue a hacer una pasantía a un viñedo en Mendoza y ahí fue donde todo cambió: "Me encantó poder trabajar al aire libre, en ese momento me tocó al pie de Los Andes. Luego de que me recibí, conseguí una pasantía en California, más específicamente en Gallo Winery que es la bodega más grande del mundo", aseguró.