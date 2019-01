—Creo que uno no es el mismo que regresa de cada viaje. Cada viaje es distinto y si lográs conectarte con la magia de cada rincón eso es algo que te cambia, que te asombra, que descubre una parte tuya que nunca antes habías indagado. Tenemos maravillas naturales de todo tipo y la gente

que te cruzás con sus tradiciones es realmente emocionante por cómo lo viven, cómo lo sienten, cómo te lo muestran. Este año, conocí por primera vez el Glaciar Perito Moreno y pasó algo mágico en la Curva de los Suspiros porque uno que lo vio 1 millón de veces por foto y por fin verlo y estar ahí es

paralizante. Cuando finalmente bajamos del barco y lo vimos de frente no me quedó otra que emocionarme. ¡Sí, me puse a llorar como un nene! Momentos mágicos como éste tuvimos muchísimos: en el atardecer de las serranías del Hornocal, nadando con lobitos marinos en Puerto Madryn, en el atardecer del Campo de Tulipanes en Trevelin, etc.