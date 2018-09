Qué es el poliamor: cómo funcionan las parejas en las que los permitidos están a la orden del día

No creen que "la exclusividad sea parámetro del amor", ni que se tenga que buscar "la otra mitad". Se definen como abiertos a la hora de relacionarse y, con el precepto de que la monogamia no es la única manera de tener un vínculo, los celos no tienen lugar entre ellos. El debate que puso sobre la mesa la confesión de Florencia Peña