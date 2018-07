Al igual que Tadeo, Diego Gonzalez, (en Instagram: diegonzalez) de origen colombiano y Tyson Wheatley (en Instagram: twheat) oriundo de Estados Unidos, descreen del término 'influencer': "No me gusta ese término para lo que hacemos nosotros. Con el paso del tiempo me di cuenta que a medida que me preocupo menos por los likes, más feliz soy con mi trabajo" aseguró el estadounidense.



Por su parte, con su notorio -y cálido- acento colombiano, Diego enfatizó: "Yo me considero como un generador de contenido en donde busco transmitir un mensaje a través de la fotografía. Le pongo corazón y quiero que la gente llegue a ese sentimiento que yo llegué cuando tomé la foto".



Las fotos tomadas por cada uno de ellos parecen irreales de lo bellas que son. Entre las imágenes que se encuentran en el Instagram de Diego, hay fotos del Cerro Catedral y las Cataratas del Iguazú, dos panoramas totalmente diferentes y eso fue una de las cosas que destacó: "Son mundos completamente diferentes en un solo país. Podes cambiar de zonas y ambientes pero la naturaleza sigue siendo increíble. Los 4 lugares en los que estuve me generaron sentimientos muy fuertes y encontrados, desde las Cataratas hasta la nieve".